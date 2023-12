{"article":{"id":"2224360","title":"Công nghiệp bán dẫn có thể trở thành nền tảng cho mối quan hệ Việt - Mỹ","description":"Đây là nhận định được Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ tại buổi tiếp đoàn công tác của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ.","contentObject":"<p>Chiều 7/12, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có buổi tiếp đoàn công tác Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ (SIA) do ông John Neuffer, Chủ tịch và Giám đốc điều hành SIA dẫn đầu đến thăm, làm việc tại Việt Nam. </p>

<p>Thành phần đoàn công tác của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ có đại diện nhiều doanh nghiệp công nghệ đang kinh doanh, đầu tư tại Việt Nam như Intel, Qualcomm, Infineon, Synopsys,...</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-1-1543.jpg?width=768&s=VXFKg0W4nWa_PSBsrUOqvA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-1-1543.jpg?width=1024&s=cyJL0orepydtWVK1nW-y3Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-1-1543.jpg?width=0&s=HuUa1_ma0OMIG9uwKQVRcw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-1-1543.jpg?width=768&s=VXFKg0W4nWa_PSBsrUOqvA\" alt=\"W-hiep-hoi-ban-dan-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-1-1543.jpg?width=260&s=-Km_8I4RHO0i-FI3Ng1i-A\"></picture>

<figcaption>Đoàn công tác Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ thăm, làm việc tại Bộ TT&TT. Ảnh: Lê Anh Dũng</figcaption>

</figure>

<p>Chia sẻ với đoàn công tác, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, người Việt Nam rất thích học toán và các môn liên quan đến khoa học, công nghệ. Niềm đam mê với các môn học STEM giống như một phần trong ADN của người Việt Nam. Tố chất của người Việt rất phù hợp cho việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn. </p>

<p>Theo tính toán của Cục Công nghiệp CNTT và Truyền thông, Việt Nam hiện có 6.000 nhân lực đang làm trong lĩnh vực thiết kế chip. Khoảng 85% trong số này đang làm thuê cho các công ty nước ngoài. </p>

<p>Bộ TT&TT đang được Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ xây dựng Chiến lược quốc gia về phát triển <a href=\"https://vietnamnet.vn/cong-nghiep-ban-dan-tag4374228236626869388.html\">công nghiệp bán dẫn</a>. Điều Việt Nam quan tâm khi phát triển ngành công nghiệp này là tạo thêm công ăn việc làm, đồng thời tăng tỷ lệ làm chủ công nghệ của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển chip bán dẫn. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-3-1544.jpg?width=768&s=IZO0BrzCGX-hRwEh3uytKA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-3-1544.jpg?width=1024&s=rUxWQRxafkT-9Disi51RLA\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-3-1544.jpg?width=0&s=KcskuJJlOTmtYi248sL2Hw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-3-1544.jpg?width=768&s=IZO0BrzCGX-hRwEh3uytKA\" alt=\"W-hiep-hoi-ban-dan-3.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-3-1544.jpg?width=260&s=BxoOlUP8JGKJfxUz8OrI7A\"></picture>

<figcaption>Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng trao đổi cùng ông John Neuffer, Chủ tịch và Giám đốc điều hành SIA. Ảnh: Lê Anh Dũng</figcaption>

</figure>

<p>Trước những chia sẻ của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, ông John Neuffer cho biết, Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ rất trân trọng các nỗ lực của Bộ TT&TT trong việc soạn thảo Chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn. </p>

<p>“Khi xem bản dự thảo, tôi thấy đó là một chiến lược rất rõ ràng, rành mạch. Chúng tôi ấn tượng với nhiệt huyết và cam kết của Việt Nam trong việc theo đuổi ngành công nghiệp bán dẫn”, ông John Neuffer nói. </p>

<p>Theo Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ, ngành công nghiệp bán dẫn thế giới đang phát triển mạnh. Cùng với đó là sự chuyển dịch của các trung tâm trong chuỗi giá trị ngành bán dẫn, đây là cơ hội rất tốt cho Việt Nam. Việt Nam cần cố gắng nắm bắt cơ hội này để tham gia vào ngành công nghiệp bán dẫn. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-4-1545.jpg?width=768&s=Lpnc1VLT_j3G1AZRJbfW8Q\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-4-1545.jpg?width=1024&s=ZgbvU8uClUGY5FfAjdVS_Q\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-4-1545.jpg?width=0&s=l_xArAD1j5Ofo5xMXe310Q\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-4-1545.jpg?width=768&s=Lpnc1VLT_j3G1AZRJbfW8Q\" alt=\"W-hiep-hoi-ban-dan-4.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-4-1545.jpg?width=260&s=gBD0uhVIDI2UZGkFXz8NMg\"></picture>

<figcaption>Ông John Neuffer - Chủ tịch và Giám đốc điều hành Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ. Ảnh: Lê Anh Dũng</figcaption>

</figure>

<p>Ông John Neuffer cũng nhắc đến vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực bán dẫn đang diễn ra trên toàn cầu. Theo tính toán của SIA, nếu không được bổ sung nguồn nhân sự, đến năm 2030, nước Mỹ sẽ rơi vào tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực ngành bán dẫn. Việt Nam hiện có lượng lớn sinh viên theo học ngành ICT. Đây có thể là sự bổ sung về nguồn nhân sự cho ngành công nghiệp bán dẫn toàn cầu. </p>

<p>Chia sẻ thêm, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ cho biết, trong lĩnh vực bán dẫn, nghiên cứu phát triển chiếm phần lớn giá trị đầu tư. Đây chính là động lực để ngành bán dẫn có thể tiến lên phía trước.</p>

<p>Tư vấn với Việt Nam, ông John Neuffer cho rằng, Chính phủ cần hỗ trợ các trường đại học để đầu tư vào nghiên cứu, phát triển nhiều hơn, từ đó cung cấp thêm nhân tài cho nền kinh tế. Các trường đại học Việt Nam cũng cần tích cực hợp tác, đồng hành cùng với các doanh nghiệp. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-2-1546.jpg?width=768&s=xOlLE4eiRMXLmylK-xDD7g\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-2-1546.jpg?width=1024&s=oeQKUMREKI-zHxjdYaOMmQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-2-1546.jpg?width=0&s=ii-MfdCgftm2yDXOWl0YRQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-2-1546.jpg?width=768&s=xOlLE4eiRMXLmylK-xDD7g\" alt=\"W-hiep-hoi-ban-dan-2.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/7/w-hiep-hoi-ban-dan-2-1546.jpg?width=260&s=NkaYlWaNjypdP4vCXTatdA\"></picture>

<figcaption>Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng tặng quà lưu niệm cho ông John Neuffer. Ảnh: Lê Anh Dũng</figcaption>

</figure>

<p>Khép lại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng gửi lời cảm ơn tới đoàn công tác của Hiệp hội Công nghiệp bán dẫn Mỹ vì đã giúp Việt Nam nhiều gợi mở trong việc hoàn thiện Chiến lược quốc gia về phát triển công nghiệp bán dẫn. </p>

<p>Bộ TT&TT mong muốn sẽ có thêm một buổi đối thoại bàn tròn với các chuyên gia trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn để lắng nghe các ý kiến đóng góp trước khi Việt Nam ban hành chiến lược. </p>

<p>“Thủ tướng Chính phủ và các doanh nghiệp Việt Nam đều rất hào hứng với việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, cộng thêm với ADN về STEM của người Việt Nam, đây rất có thể sẽ trở thành nền tảng cho mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhận định.</p>

