Ngày 12/2, Báo Nhân Dân phối hợp các đơn vị tổ chức chương trình “Xây Tết 2026” dành cho 600 công nhân vệ sinh môi trường và thoát nước đang làm việc trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Xây Tết 2026 nằm trong chuỗi hoạt động với chủ đề “Cảm ơn người bảo vệ hạnh phúc”, được triển khai tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước nhân dịp tết Nguyên đán, thể hiện sự quan tâm thiết thực đối với những công nhân làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại và tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Các công nhân được thăm khám sức khỏe.

Đến nay, chương trình đã được triển khai tại gần 20 tỉnh, thành phố, với sự tham gia của khoảng 70 đơn vị, doanh nghiệp và nhà tài trợ, chăm lo cho hơn 33.000 công nhân trên cả nước. Đà Nẵng là hoạt động trọng điểm cuối cùng trong chuỗi "Xây Tết 2026".

Tại chương trình, người lao động được trao quà Tết và tham gia nhiều hoạt động chăm lo như cắt tóc, chụp ảnh kỷ niệm, thăm khám sức khỏe; đồng thời tham gia các hoạt động tuyên truyền văn hóa an toàn lao động thông qua các trò chơi trải nghiệm, giúp nâng cao nhận thức phòng tránh rủi ro trong điều kiện làm việc đặc thù.

Công nhân môi trường nhận quà Tết từ chương trình

Chia sẻ tại chương trình, bà Lê Thị Phương, công nhân có 21 năm gắn bó với nghề vệ sinh môi trường cho biết, chương trình rất thiết thực, không chỉ về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần để người lao động yên tâm gắn bó lâu dài với công việc.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cho biết, "Xây Tết 2026" là mô hình có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với định hướng tăng cường công tác an sinh xã hội của thành phố. Chương trình không chỉ mang lại sự hỗ trợ kịp thời về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần quan trọng đối với lực lượng lao động trực tiếp trong các ngành nghề đặc thù.