Sau 20 vòng đấu, Đồng Nai đang có 47 điểm, dẫn đầu BXH. Với khoảng cách 5 điểm so với Bắc Ninh đang ở vị trí thứ 2, đội bóng vùng Đông Nam Bộ chỉ cần giành 1 trận hòa trên sân nhà ở cuộc tiếp đón Long An, sẽ nâng cao Cúp vô địch giải hạng Nhất- Bia Sao Vàng 2025/26 sớm một vòng đấu.

Trên thực tế, Đồng Nai có thể làm tốt hơn, đó là giành chiến thắng, bởi đối thủ đứng ở vị trí áp chót BXH. Điều quan trọng, đội chủ nhà có lực lượng hoàn toàn vượt trội không chỉ với Long An mà còn với các đội bóng khác tại giải hạng Nhất mùa này.

Trường hợp khó xảy ra: nếu Đồng Nai thua Long An, Công Phượng cùng các đồng đội vẫn vô địch sớm một khi Bắc Ninh không thể thắng chủ nhà Quy Nhơn United ở trận đấu cùng giờ.

Công Phượng và các đồng đội tự tin đánh bại Long An.

Giành chức vô địch không chỉ là phần thưởng cho Đồng Nai, mà còn có ý nghĩa rất đặc biệt với lứa cầu thủ Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường. Họ có chiếc Cúp vô địch giải quốc nội đầu tiên trong sự nghiệp.

Với cá nhân Công Phượng, ở tuổi 31, chức vô địch này là món quà vô cùng giá trị, giúp anh có thêm nhiều động lực để tiếp tục thi đấu trong một vài năm tới trước khi giải nghệ.

Công Phượng từng được ví là thần đồng của bóng đá Việt Nam, nhưng sự nghiệp thi đấu của chân sút người Nghệ An lại gặp nhiều sóng gió. Tiền đạo quê Đô Lương (Nghệ An) ghi dấu ấn ở các đội tuyển, nhưng ở cấp CLB lại kém duyên.

Anh là cầu thủ xuất ngoại nhiều bậc nhất lịch sử bóng đá Việt Nam, khi khoác áo Mito HollyHock, Yokohama (Nhật Bản), Incheon United (Hàn Quốc), Sint-Truidense (Bỉ). Tuy nhiên những lần ra nước ngoài thi đấu này của tiền đạo sinh năm 1995 đều không thành công.

Công Phượng xứng đáng có danh hiệu.

Còn ở đấu trường trong nước, Công Phượng là ngôi sao hàng đầu, nhưng anh chưa thể một lần có danh hiệu, trong khi những Văn Thanh, Tuấn Anh, Văn Toàn... đều đã vô địch V-League, Cúp Quốc gia, Siêu Cúp.

Bởi vậy, nếu Đồng Nai vô địch ở vòng này, đó chính là chiếc cúp đặc biệt với Công Phượng, Minh Vương, Xuân Trường - những cầu thủ thuộc thế hệ tài năng của HAGL.

Trở lại sau chấn thương, ở hai vòng gần nhất Công Phượng đều ghi bàn. Chức vô địch giải hạng Nhất của Đồng Nai trở nên trọn vẹn nếu tiền đạo 31 tuổi tiếp tục tỏa sáng ở trận đấu giành vé thăng hạng V-League.