Nhiều sự xuất hiện đáng chú ý

Chỉ trong thời gian ngắn, HLV Kim Sang Sik đón rất nhiều tin mừng về lực lượng khi xuất hiện hàng loạt cầu thủ nhập tịch chất lượng cao sẵn sàng khoác áo tuyển Việt Nam ở các giải đấu sắp tới.

Từ Hoàng Hên với 2 trận đấu chói sáng, tới đây hàng công xuống tuyến phòng ngự của tuyển Việt Nam chào đón Nguyễn Tài Lộc (Geovane) và Đỗ Phi Long (Gustavo), chưa kể Patrick Lê Giang.

Ngoài Hoàng Hên, tới đây tuyển Việt Nam sẽ chào đón thêm nhiều gương mặt nhập tịch chất lượng cao khác

Những sự bổ sung này không chỉ thêm chất lượng chuyên môn mà còn giúp tăng tính cạnh tranh ở nhiều vị trí vốn đang thiếu phương án thay thế thực sự đủ tầm. Nói cách khác chiều sâu lực lượng của tuyển Việt Nam đang được gia cố một cách rất chắc chắn.

Hiển nhiên, khi lực lượng đủ dày, người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tuyển Việt Nam sẽ chơi bùng nổ, thành công tại ASEAN Cup, FIFA ASEAN Cup hay Asian Cup vào đầu năm sau.

Tuy vậy, cái tên khiến chiến lược gia người Hàn Quốc chờ đợi nhất lại không phải các cầu thủ nhập tịch hay Việt kiều mà là Doãn Ngọc Tân, khi tiền vệ đang khoác áo đội bóng xứ Thanh trở lại mạnh mẽ sau chấn thương.

Sự trở lại đáng giá của Doãn Ngọc Tân

Trong nhiều trận đấu gần đây, tuyển Việt Nam thường gặp khó khi đối phương đẩy tốc độ trận đấu lên cao hoặc chơi phản công trực diện. Tuyến giữa thiếu một cầu thủ đủ mạnh về tranh chấp để bẻ gãy các pha chuyển trạng thái.

Khi không có lớp đánh chặn hiệu quả phía trước hàng thủ, toàn bộ hệ thống dễ mất cự ly và rơi vào trạng thái bị động và phải nhận những bàn thua không đáng có.

Nhưng sự trở lại sau chấn thương của Doãn Ngọc Tân mới đáng chú ý

Chính vì thế, sự trở lại của tiền vệ thuộc biên chế Thanh Hóa có thể không tạo ra hiệu ứng truyền thông lớn như các cầu thủ nhập tịch, nhưng lại mang giá trị chiến thuật đặc biệt quan trọng với tuyến Việt Nam.

Sau chấn thương, Doãn Ngọc Tân nhanh chóng lấy lại phong độ bằng hình ảnh quen thuộc: hoạt động bền bỉ, tranh chấp quyết liệt và luôn xuất hiện ở những điểm nóng, giúp hệ thống vận hành ổn định hơn.

Điều quan trọng nhất nằm ở khả năng cân bằng tuyến giữa. Khi Doãn Ngọc Tân xuất hiện, các tiền vệ thiên về sáng tạo như Hoàng Đức hay Quang Hải, Hoàng Hên có thêm không gian để phát huy phẩm chất chuyên môn. Hàng thủ cũng giảm đáng kể áp lực bởi phía trước luôn có một cầu thủ sẵn sàng va chạm, thu hồi bóng và kéo đội hình về trạng thái an toàn.

Trong bóng đá hiện đại, một đội bóng muốn pressing hiệu quả phải có tiền vệ đánh chặn đủ cơ động và giàu năng lượng và khi Doãn Ngọc Tân trở lại đã giải giải quyết đúng bài toán chiến thuật mà tuyển Việt Nam thiếu suốt thời gian qua.