Khốn khổ cựu vương

LPBank V-League 2025/26 đang chứng kiến nghịch cảnh rất khó tin khi hàng loạt cựu vương như HAGL, SHB.Đà Nẵng hay Becamex TPHCM bị cuốn vào cuộc đua trụ hạng. Thậm chí, nếu nhìn vào lịch thi đấu 2 vòng còn lại, tình thế của những đội bóng này còn “mệt” hơn cả đội cuối bảng PVF-CAND.

HAGL nhìn qua là dễ thở hơn về mặt điểm số nhưng lịch đấu đầy rủi ro trước các đối thủ mạnh và còn mục tiêu rõ ràng là Hà Nội FC. Nếu không chiến thắng, rất có thể vòng cuối, đội bóng nhà bầu Đức phải quyết đấu với chính Becamex TPHCM hòng trụ hạng.

HAGL chưa thể trụ hạng

Việc một mùa giải có tới 3 đội bóng từng là thế lực của V-League, sở hữu tổng cộng 7 chức vô địch (tính từ khi lên chuyên nghiệp) phải vật lộn với cuộc đua trụ hạng là điều vô cùng hy hữu.

Nhưng với những gì đã diễn ra suốt mùa giải, khả năng cao V-League 2025/26 phải chứng kiến thêm một cựu vương nữa xuống hạng, sau Đồng Tâm Long An hay Quảng Nam ít năm về trước.

Vì đâu nên nỗi?

Sự sa sút của Becamex TPHCM và đặc biệt với HAGL, SHB.Đà Nẵng thật ra không đến trong mùa giải này. Ngược lại, nó là hệ quả của nhiều năm chậm thay đổi và không còn thích nghi được với sự vận động quá nhanh của V-League.

Nhiều mùa gần đây, HAGL và SHB.Đà Nẵng thực tế đã liên tục ở rất gần khu vực xuống hạng, luôn sống trong cảnh chật vật, vá víu đội hình và tồn tại nhiều hơn là cạnh tranh. Những dấu hiệu báo động đã xuất hiện từ lâu, chỉ là đến V-League 2025/26 mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.

Thậm chí có thể cùng một nhà cựu vô địch khác là Becamex TPHCM quyết đấu để trụ hạng

HAGL sau thời kỳ lứa Công Phượng dần đánh mất bản sắc lẫn sức cạnh tranh. Đội bóng phố núi vẫn trung thành với cách làm cũ trong khi phần còn lại của V-League đã thay đổi rất mạnh về đầu tư và tổ chức.

SHB.Đà Nẵng cũng tương tự. Sau thời hoàng kim cùng Huỳnh Đức, đội bóng sông Hàn không còn duy trì được nền tảng đủ tốt để tạo ra sự kế thừa, dù có những thay đổi liên tục nhưng thiếu định hướng rõ ràng.

Trong khi đó Becamex TPHCM từng sống nhờ sức mạnh đồng tiền và những ngôi sao, nhưng khi thời thế đổi khác, đội bóng đất Thủ cũng không còn giữ được vị thế như xưa.

V-League lúc này là cuộc chơi khốc liệt hơn rất nhiều. Những đội bóng có tổ chức tốt, đầu tư mạnh và thay đổi nhanh như Nam Định, Công An Hà Nội hay Thể Công Viettel đang vươn lên chiếm lấy quyền lực.

Còn với các cựu vương, nếu không tự làm mới mình, bị đào thải chỉ còn là vấn đề thời gian, thậm chí đôi khi xuống hạng có thể tốt hơn thay vì sống mòn mãi ở V-League.

Và nếu không thay đổi, những trận cầu đinh từng khuynh đảo V-League một thời với Gạch - Gỗ, Gạch - Gốm, thậm chí Gốm - Gỗ sẽ được tái hiện, nhưng là ở sân chơi hạng Nhất cũng nên.