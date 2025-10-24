Sáng 24/10, thủ môn Nguyễn Filip được các bác sĩ CLB CAHN đưa đi bệnh viện kiểm tra chấn thương. Kết quả, ảnh bị tổn thương cơ háng, cần ít nhất 2 tháng nghỉ để hồi phục.

Đây là tin không vui với CAHN bởi Nguyễn Filip là thủ thành số 1, có vai trò rất quan trọng. HLV Polking thậm chí biết Nguyễn Filip chấn thương vẫn phải sử dụng anh trong trận hòa Macarthur FC 1-1, tại AFC Champion League Two 2025/26, tối 23/10.

Nguyễn Filip phải nghỉ 2 tháng.

“Filip cảm thấy đau từ hai ngày trước. Tôi biết tầm quan trọng của trận đấu nên động viên cậu ấy ra sân. Nhưng càng thi đấu, Filip càng đau hơn và đến phút 72 thì không còn đủ tự tin để tiếp tục", HLV Polking nói.

Ở trận đấu này, chỉ ít phút sau khi Nguyễn Filip rời sân, từ quả đá phạt góc của cầu thủ Macarthur, Uskok bật nhảy rất cao đánh đầu đưa bóng đi cực hiểm hóc, đập mép dưới xà ngang rồi bay vào lưới CAHN khiến thủ môn Thành Vinh không thể cản phá. Trận đấu kết thúc với tỉ số 1-1.

Việc mất Nguyễn Filip trong 2 tháng là tổn thất lớn với CAHN. Đội bóng ngành công an phải tham dự 4 đấu trường, đều đặt mục tiêu cao nhất, và Nguyễn Filip luôn nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Polking.

Trong khi đó, với tuyển Việt Nam, ở đợt tập trung gần nhất hồi tháng 10 thủ thành sinh năm 1992 không được triệu tập, nhưng anh vẫn là người gác đền có nhiều kinh nghiệm, có khả năng chơi chân tốt nhất hiện tại. Ở trận gặp Lào vào tháng 11 tới, thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027, thủ thành CAHN chắc chắn văn mặt.