Nhu cầu làm mới của ông Kim

Ngay từ những ngày đầu nắm quyền, HLV Kim Sang Sik đã cho thấy sự quan tâm đặc biệt tới nguồn lực cầu thủ Việt kiều, đặc biệt với nhóm những người ở độ tuổi U23.

Sau Viktor Lê, thuyền trưởng U22 Việt Nam cũng đã gọi Trần Thành Trung (Chung Nguyen Do) và Vadim Nguyễn tham dự chuyến tập huấn quan trọng tại UAE.

Đây không phải là một động thái thử nghiệm đơn thuần, bởi HLV Kim Sang Sik thực sự nhìn thấy những giá trị mà các cầu thủ này có thể mang lại từ tư duy chơi bóng hiện đại, khả năng kỹ thuật cơ bản, ý thức chiến thuật… cho U22 Việt Nam.

HLV Kim Sang Sik vẫn trao cơ hội cho các cầu thủ Việt kiều như Trần Thành Trung

Nhưng ai sẽ có vé?

Cơ hội được trao là một chuyện, nhưng việc giành được một suất trong danh sách rút gọn lại là câu chuyện hoàn toàn khác, nhất là khi SEA Games 33 đang đến rất gần.

Trong số ba cái tên, người được coi là "ổn" và có nhiều cơ hội nhất là Viktor Lê bởi tiền vệ này từng đứng trong đội hình U23 Việt Nam vô địch U23 Đông Nam Á, kèm theo thời gian chơi bóng ở quê nhà khá lâu.

Tuy nhiên, tầm quan trọng của Viktor Lê trong lối chơi chung vẫn chưa được đánh giá quá cao. Cầu thủ đang khoác áo Hà Tĩnh vẫn chỉ dừng ở mức tròn vai nên khả năng Viktor Lê mất vé vẫn hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là khi một nhân tố có khả năng tạo đột biến cao hơn như Đinh Xuân Tiến trở lại.

Nhưng để chen chân vào danh sách dự SEA Games 33 là không hề đơn giản.

Với hai cái tên còn lại là Vadim Nguyễn và Trần Thành Trung, con đường còn gian nan hơn. Dù được đánh giá rất ổn về kỹ năng chơi bóng và tư duy, điểm yếu của bộ đôi này là thời gian hòa nhập quá ítTrần Thành Trung, Vadim Nguyễn chưa có đủ "va đập" với sự khắc nghiệt của V-League. Hơn nữa, nền tảng thể lực để đáp ứng mật độ thi đấu 2-3 ngày/trận của SEA Games cũng là một dấu hỏi lớn. Chính vì thế, khả năng U22 Việt Nam đến Thái Lan tham dự SEA Games 33 vắng bóng hoàn toàn cầu thủ Việt kiều là rất cao.

Chính vì thế, cơ hội cuối cùng để các cầu thủ Việt kiều chứng minh giá trị có lẽ sẽ nằm ở đợt tập trung bản lề và quan trọng nhất vào tháng 11 tới. Nếu không thể tạo ra sự khác biệt rõ rệt so với các cầu thủ nội, tấm vé dự SEA Games chắc chắn là khó.