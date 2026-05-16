Vòng tứ kết VCK U17 châu Á 2026 đã xác định hai cái tên đầu tiên giành quyền vào bán kết là U17 Nhật Bản và U17 Trung Quốc. Cả hai đội đều có những màn trình diễn ấn tượng để khẳng định tham vọng cạnh tranh chức vô địch.

U17 Nhật Bản (áo xanh) áp đảo hoàn toàn U17 Tajikistan - Ảnh: AFC

Ở trận tứ kết đầu tiên, U17 Nhật Bản tạo sức ép dữ dội trước U17 Tajikistan ngay sau tiếng còi khai cuộc. Dù vậy, hàng thủ Tajikistan thi đấu kiên cường khiến đội bóng xứ mặt trời mọc phải chờ đến phút 42 mới có bàn mở tỷ số. Từ đường kiến tạo tinh tế của Iwatsuchi, Kitahara dứt điểm chính xác, khai thông thế bế tắc.

Bước ngoặt lớn xuất hiện ở phút 54 khi Kabirov phạm lỗi thô với Hoshi và phải nhận thẻ đỏ. Chơi hơn người, U17 Nhật Bản hoàn toàn làm chủ thế trận. Kitahara hoàn tất cú đúp ở phút 60, trước khi Saito và Satomi lần lượt lập công. Đến phút 90, Khodzhiev phản lưới, khép lại chiến thắng 5-0 cho U17 Nhật Bản.

Ở trận còn lại, U17 Trung Quốc vượt qua U17 Saudi Arabia với tỷ số 3-1. Đại diện Tây Á mở tỷ số phút 21 nhờ công Bayomi, nhưng U17 Trung Quốc nhanh chóng gỡ hòa sau pha xử lý khéo léo của Wan Xiang.

U17 Trung Quốc gây bất ngờ khi ngược dòng loại chủ nhà - Ảnh: AFC

Sang hiệp hai, U17 Trung Quốc chơi hiệu quả hơn. Zhao Songyuan nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 59, trước khi Sifan solo ấn tượng rồi ghi bàn ở phút 90+2.

Đối thủ của U17 Trung Quốc ở bán kết sẽ là đội thắng trong cặp U17 Việt Nam và U17 Australia. Trong khi đó, U17 Nhật Bản sẽ chờ đội thắng ở cặp đấu giữa U17 Uzbekistan và U17 Hàn Quốc.