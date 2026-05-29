Ngày 28/5, U19 Việt Nam với 25 cầu thủ lên đường sang Indonesia dự giải U19 Đông Nam Á 2026. Trước trận ra quân, HLV Yutaka Ikeuchi loại thêm 2 cầu thủ để chốt lại danh sách chính thức U19 Việt Nam.

Tại giải lần này, chiến lược gia người Nhật Bản không có được lực lượng mạnh nhất. Lý do bởi một số trụ cột vướng lịch thi đấu của các giải trong nước cũng như lịch thi tốt nghiệp THPT của nhóm các cầu thủ sinh năm 2008.

Đáng chú ý, tiền đạo Nguyễn Lê Phát vắng mặt tại giải đấu lần này vì cùng CLB Ninh Bình tham dự hai vòng đấu cuối tại LPBank V-League 2025/26. Ngoài ra, Trần Gia Bảo của HAGL cũng không thể tham dự giải Đông Nam Á vì lý do tương tự.

Sau 24 vòng đấu, đội bóng cố đô Hoa Lư đang đứng thứ 4 với 45 điểm, sau Hà Nội FC (cùng 45 điểm nhưng hơn về hiệu số). Với mục tiêu cán đích trong top 3, thầy tò HLV Chu Đình Nghiêm dồn sức cho hai trận đấu mang tính quyết định cuối mùa giải, gặp Thanh Hóa và Hà Tĩnh.

Dù là tiền đạo trẻ mới 18 tuổi, nhưng Lê Phát từng khoác áo U23 Việt Nam và thi đấu nổi bật ở VCK U23 châu Á 2026. Vì vậy, HLV Chu Đình Nghiêm đang rất kỳ vọng Lê Phát tỏa sáng ở hai trận đấu tới, giúp Ninh Bình hoàn thành mục tiêu.

Trong khi đó, Gia Bảo cũng phải cùng HAGL dồn sức trụ hạng V-League. Anh không phải là cầu thủ thường xuyên đá chính, nhưng vẫn là một trong những sự lựa chọn chất lượng, trong bối cảnh đội bóng phố Núi không có nhiều ngôi sao hay ngoại binh chất lượng.

Không có Lê Phát hay Gia Bảo là một tổn thất lớn, tuy nhiên U19 Việt Nam vẫn còn nhiều tài năng trẻ khác như Hoa Xuân Tín, Nguyễn Bảo Ngọc, Lê Huy Việt Anh, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Tấn Dũng, Đậu Hồng Phong, Trần Gia Hưng, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Văn Bách, Hoàng Công Hậu...

“Tôi cùng Ban huấn luyện đã chuẩn bị rất kỹ để U19 Việt Nam hướng đến giải Đông Nam Á với tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc. Cho dù có khó khăn thế nào toàn đội cũng cùng nhau vượt qua”, HLV Yutaka Ikeuchi nhấn mạnh.

Về các đối thủ ở vòng bảng, thuyền trưởng U19 Việt Nam cho biết trận gặp chủ nhà Indonesia là khó khăn nhất, nhưng toàn đội tin tưởng có thể đạt kết quả tốt nhất, cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại bảng A.

Sau khi tới Indonesia, U19 Việt Nam có 4 ngày tập luyện làm quen sân bãi và thời tiết. Theo kết quả bốc thăm, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Không chỉ hướng tới mục tiêu vô địch ở giải khu vực, Văn Bách cùng các đồng đội còn hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.