14h ngày 28/5, AFC tiến hành lễ bốc thăm chia bảng vòng loại giải U20 châu Á 2027 tại trụ sở chính ở Kuala Lumpur, Malaysia.

Với việc đạt thành tích tốt tại các giải năm 2018, 2023 và 2025, U20 Việt Nam được AFC xếp hạng thứ 14 tại châu Á, thuộc nhóm hạt giống số 2 tại giai đoạn vòng loại, "chung mâm" với nhiều đối thủ đáng gờm như Qatar, Indonesia, Thái Lan, Syria, Yemen, Kyrgyz Republic và Tajikistan.

Theo kết quả bốc thăm, U20 Việt Nam vào bảng C cùng các đối thủ Iran, CHDCND Triều Tiên và Palestine. Đây là bảng đấu được đánh giá là khó khăn bởi Iran và Triều Tiền đều rất mạnh. Dù vậy, U20 Việt Nam có lợi thế khi được thi đấu trên sân nhà.

Vòng loại U20 châu Á 2027 quy tụ 32 đội tuyển xuất sắc nhất, chia đều vào 8 bảng đấu (mỗi bảng 4 đội), thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm. Kết thúc vòng loại, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền tham dự VCK U20 châu Á 2027 tại Trung Quốc.

Vòng loại U20 châu Á 2027 khởi tranh từ ngày 31/8 đến 6/9. Lực lượng U20 Việt Nam tranh tài ở giải đấu này chính là lứa cầu thủ U19 sắp đá U19 Đông Nam Á 2026 tại Indonesia.