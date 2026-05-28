HLV Park Hang Seo và tham vọng của Kanchanaburi FC

Thông tin HLV Park Hang Seo chính thức đồng ý dẫn dắt Kanchanaburi FC mang đến sự bất ngờ lớn cho người hâm mộ Đông Nam Á, bởi đội bóng này vừa phải trải qua cú sốc xuống chơi ở Thai League 2.

Tuy nhiên, nhìn vào những bước đi chiến lược và nguồn lực đầu tư mạnh mẽ gần đây, có thể thấy Kanchanaburi FC sở hữu những tham vọng khổng lồ, hoàn toàn tương xứng với đẳng cấp của cựu thuyền trưởng tuyển Việt Nam.

Gia nhập Kanchanaburi FC, HLV Park Hang Seo có thể mở ra cơ hội xuất ngoại mới cho các cầu thủ Việt Nam

Thậm chí đội bóng mới của HLV Park Hang Seo còn xây dựng lộ trình gồm 4 mục tiêu cốt lõi và rất cụ thể giao phó cho chiến lược gia người Hàn Quốc.

Nhiệm vụ đầu tiên là thăng hạng lên Thai League 1 ngay sau một mùa giải. Tiếp đến, Kanchanaburi FC hướng tới việc trở thành thế lực hàng đầu Thái Lan trong 5 năm tới, xây dựng đội hình đủ sức cạnh tranh sòng phẳng với kỷ lục gia Buriram United.

Đích đến cuối cùng là giành quyền tham dự đấu trường danh giá AFC Champions League Elite và khẳng định vị thế vững chắc ở tầm châu lục. Chính vì thế, sự hiện diện của ông Park - người vốn rất "mát tay" với các đội bóng cửa dưới được kỳ vọng có thể hiện thực hóa tham vọng dài hạn này.

Cơ hội xuất ngoại mới cho Công Phượng và cầu thủ Việt

Tham vọng lớn của Kanchanaburi FC kết hợp với quy chế thông thoáng của ban tổ chức giải đấu đang mở ra một kịch bản đầy hứa hẹn cho các cầu thủ Việt Nam.

Theo quy định hiện hành tại Thai League 2, giải đấu có hạn ngạch ngoại binh vô cùng cởi mở khi cho phép mỗi CLB đăng ký tới 7 cầu thủ nước ngoài, đặc biệt là không giới hạn số lượng cầu thủ thuộc khu vực Đông Nam Á (ASEAN) trong danh sách.

Đặc biệt với nhóm cầu thủ, học trò cũ như Công Phượng...

Mỗi trận đấu, các HLV được quyền tung vào sân tối đa 5 ngoại binh thông thường cùng với 2 suất cầu thủ ASEAN trên sân. Cơ chế này được tạo ra nhằm biến Thai League thành bệ phóng cho các tài năng trong khu vực, đồng thời là cơ hội không thể tốt hơn để cầu thủ Việt Nam xuất ngoại.

Trong bối cảnh đó, nếu HLV Park Hang Seo cần tìm kiếm nhân sự tối ưu để khỏa lấp 2 suất đá chính dành cho cầu thủ Đông Nam Á, chắc chắn sẽ hướng mắt về thị trường Việt Nam – nơi ông đã có 5 năm gắn bó và hiểu rõ từng chân tơ kẽ tóc của các học trò.

Những cái tên gạo cội thuộc "thế hệ vàng" như Công Phượng hay Xuân Trường, Quế Ngọc Hải, Văn Toàn, Văn Thanh… lập tức trở thành những ứng viên sáng giá hàng đầu.

Sự am hiểu triết lý bóng đá của thầy Park có thể giúp những học trò cũ nhanh chóng hòa nhập mà không mất thời gian thử nghiệm, qua đó biến Thai League 2 thành một trạm trung chuyển lý tưởng để các ngôi sao Việt Nam đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp khi đã bước sang phía bên kia sườn dốc vì tuổi tác.