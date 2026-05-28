Nền tảng giải trí số TV360 vừa công bố sở hữu độc quyền bản quyền phát sóng toàn vẹn giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2026.

Không chỉ phát sóng trực tiếp toàn bộ các trận đấu, nền tảng này còn triển khai các chương trình trước trận, bình luận chuyên môn, highlight và phân tích sau trận nhằm mang tới trải nghiệm theo dõi thể thao toàn diện hơn cho khán giả.

U19 Việt Nam sẵn sàng cho giải Đông Nam Á. Ảnh: VFF

U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia vào ngày 28/5. Theo kết quả bốc thăm, đoàn quân của HLV Yutaka Ikeuchi nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Giải đấu diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6, được xem là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.