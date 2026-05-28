Sáng 28/5, U19 Việt Nam lên đường sang Indonesia tham dự giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026, diễn ra từ ngày 1/6 đến 14/6. Đây là giải đấu có ý nghĩa quan trọng trong kế hoạch hướng tới vòng loại U20 châu Á 2027.

Trước ngày lên đường, HLV Yutaka Ikeuchi rút gọn danh sách đội tuyển xuống còn 25 cầu thủ. Theo kế hoạch, Ban huấn luyện tiếp tục đánh giá và chốt danh sách chính thức gồm 23 cầu thủ một ngày trước trận ra quân tại giải.

HLV Yutaka Ikeuchi cho biết quá trình chuẩn bị của đội không hề dễ dàng khi chịu ảnh hưởng từ lịch thi đấu của các giải trong nước cũng như lịch thi tốt nghiệp THPT của nhóm các cầu thủ sinh năm 2008. Đây là điều khá đáng tiếc khi đội không thể có được lực lượng mạnh nhất như kỳ vọng cho giải đấu lần này, đáng chú ý là sự vắng mặt của Lê Phát, Gia Bảo...

Tuy nhiên, nhà cầm quân người Nhật Bản vẫn rất tự tin, nhấn mạnh tinh thần quyết tâm của toàn đội trước những thử thách tại giải đấu sắp tới: “Tôi cùng Ban huấn luyện chuẩn bị rất kỹ để U19 Việt Nam hướng đến giải Đông Nam Á với tinh thần quyết tâm không bỏ cuộc. Cho dù có khó khăn thế nào U19 Việt Nam cùng nhau vượt qua”.

Tại giải U19 Đông Nam Á 2026, đội tuyển U19 Việt Nam nằm ở bảng A cùng chủ nhà Indonesia, Myanmar và Timor Leste. Theo lịch thi đấu, thầy trò HLV Yutaka Ikeuchi sẽ lần lượt gặp Timor Leste ngày 1/6, Myanmar ngày 4/6 và Indonesia ngày 7/6.