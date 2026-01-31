17h ngày 31/1, cuộc bầu chọn Bàn thắng đẹp nhất VCK U23 châu Á 2026 do AFC tổ chức chính thức khép lại. Với số phiếu vượt trội so với các đối thủ, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc giành chiến thắng, trở thành chủ nhân của danh hiệu Bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Cụ thể, Đình Bắc đạt 72,39% phiếu bầu chọn của người hâm mộ, vượt qua Xiang Yuwang (U23 Trung Quốc, 27,38%). Đây là phần thưởng ý nghĩa và xứng đáng với Đình Bắc, sau màn trình diễn ấn tượng tại giải U23 châu Á 2026.

Đình Bắc ẵm một loạt danh hiệu ở giải U23 châu Á 2026. Ảnh: AFC

Bàn thắng đẹp nhất của Đình Bắc là tình huống đánh đầu ngược làm tung lưới U23 UAE trong trận tứ kết. Một pha ghi bàn đẳng cấp thế giới, cho thấy khả năng chọn vị trí, xử lý đầy kỹ thuật, tinh tế của chân sút mang áo số 7.

Như vậy, sau VCK U23 châu Á, Đình Bắc ẵm một loạt danh hiệu, gồm: Vua phá lưới (4 bàn thắng), Bàn thắng đẹp nhất vòng bảng (ghi ở trận thắng U23 Saudi Arabia), Cầu thủ được yêu thích nhất và Bàn thắng đẹp nhất giải đấu.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam và cả Đông Nam Á, chưa có cầu thủ nào ghi nhiều dấu ấn như Đình Bắc ở sân chơi U23 châu Á. Những danh hiệu này giúp tiền đạo người Nghệ An có thêm nhiều động lực để tiếp tục phấn đấu, trước mắt là màn thể hiện trong trận CAHN tiếp đón Ninh Bình tại vòng 12 V-League.