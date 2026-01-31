Tuyển futsal Việt Nam khép lại vòng bảng với trận thua sát nút 0-1 trước Thái Lan. Với kết quả này, đoàn quân của HLV Diego Giustozzi xếp ngôi nhì bảng B, gặp một trong hai đối thủ Iraq hoặc Indonesia ở tứ kết giải futsal châu Á.

“Tôi rất hài lòng với những gì đội thể hiện ở vòng bảng. Phong độ cá nhân cũng như lối chơi tập thể đều được cải thiện theo từng trận. Riêng ở trận đấu với Thái Lan, tôi cho rằng chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng và thực tế đã chơi tốt hơn đối thủ. Điều quan trọng là đội vào tứ kết với trạng thái rất tích cực”, HLV Diego Giustozzi đánh giá.

HLV Diego Giustozzi tự hào về các học trò. Ảnh: VFF

“Đội đang chơi thứ futsal đẹp mắt. Chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng trước Kuwait, Lebanon và cả trong trận đấu với Thái Lan. Tuyển futsal Việt Nam sẵn sàng cho vòng tứ kết”, chiến lược gia người Argentina nhấn mạnh.

Về trận tứ kết sắp tới, HLV Diego Giustozzi cho biết: “Điều quan trọng nhất lúc này là cảm giác của đội bóng. Tôi thực sự hài lòng với màn trình diễn của các cầu thủ. Indonesia có phong cách và cách tiếp cận trận đấu khá giống chúng tôi, trong khi Iraq là đối thủ hoàn toàn khác với lối chơi riêng. Indonesia còn có lợi thế sân nhà và sự cổ vũ đông đảo của khán giả. Tuy nhiên, khi vào tứ kết, cả 8 đội đều là những đội bóng mạnh nhất châu Á.

Chúng tôi muốn tiếp tục chiến thắng để vào bán kết và làm nên lịch sử. Tuyển futsal Việt Nam là một tập thể rất trẻ, trong số 14 cầu thủ có tới 8 người lần đầu dự giải đấu của AFC, mới 20–21 tuổi. Tôi tin đội bóng này có thể tạo nên dấu ấn đặc biệt tại giải năm nay".