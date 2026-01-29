Theo đó, hai trọng tài Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail và Razlan Joffri Bin Ali được mời làm nhiệm vụ tại trận đấu tâm điểm vòng 12 LPBank V-League giữa CAHN vs Ninh Bình, lúc 19h15 ngày 1/2 trên SVĐ Hàng Đẫy. Một trọng tài điều hành chính và một trọng tài phụ trách phòng VAR.

Trọng tài Razlan Joffri Bin Ali sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc tại V-League trong nhiều mùa giải gần đây. Ông thường xuyên được mời bắt chính các trận đấu có tính cạnh tranh cao, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc đua vô địch hoặc suất trụ hạng.

VPF mời trọng tài Malaysia điều hành trận CAHN vs Ninh Bình. Ảnh: VPF

Ở mùa giải 2023/24, trọng tài Bin Ali từng điều hành trận Quảng Nam thắng SLNA 4-2 tại vòng 24. Sang mùa 2024/25, ông bắt chính trận SHB Đà Nẵng gặp SLNA trên sân Tam Kỳ ở vòng 26. Ngoài ra, ông cũng từng làm trọng tài VAR ở trận Hà Nội FC đối đầu Thép Xanh Nam Định tại vòng 21.

Trong khi đó, trọng tài Mohamad Kamil Zakaria Bin Ismail sinh năm 1995, được phân công phụ trách phòng VAR. Vị trọng tài người Malaysia này cũng không xa lạ với V-League khi từng cầm còi trận Quy Nhơn Bình Định gặp Hà Nội FC tại vòng 26, cũng như trận Hà Nội FC gặp Thép Xanh Nam Định ở vòng 21 ở mùa giải 2024/25.

Cuộc đối đầu giữa CAHN vs Ninh Bình là tâm điểm của vòng 12, được ví là "chung kết" của lượt đi. Hiện tại, Ninh Bình đang dẫn đầu với 27 điểm, trong khi CAHN đứng thứ 2 với 26 điểm nhưng thi đấu kém 1 trận.