Với chiến thắng 3-0 trước Lion City, Thép Xanh Nam Đinh giành vé vào bán kết Cúp CLB Đông Nam Á. Xuân Son tiếp tục ghi dấu ấn sau khi trở lại, với cú đúp trong trận đấu. Anh được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

"Tôi rất vui khi đội hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng. Đó là điều quan trọng nhất. Hàng phòng ngự của Thép Xanh Nam Định trận này chơi kín kẽ, đồng thời có những tình huống tấn công tốt. Với việc đội vào bán kết, chúng tôi có những chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu tiếp theo", Xuân Son phát biểu sau trận đấu.

Xuân Son đang trở lại phong độ đỉnh cao. Ảnh: T.L

Xuân Son cho thấy sự trở lại đáng kinh ngạc sau chấn thương. Tính từ khi tái xuất hồi tháng 11 năm ngoái, chân sút nhập tịch có 8 bàn thắng cho cả CLB và ĐTQG Việt Nam.

"Tôi cố gắng, làm việc chăm chỉ hàng ngày, tuân thủ các chỉ đạo của HLV và BHL. Ngoài ra còn có sự hỗ trợ của các đồng đội, tạo cơ hội cho tôi dứt điểm. Tôi tự tin vào khả năng ghi bàn. Tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn về phòng ngự. Điều quan trọng là Thép Xanh Nam Định hướng tới chiến thắng, hoàn thành nhiệm vụ. Nhân đây tôi cảm ơn bộ phận y tế đã giúp tôi rất nhiều trong khoảng thời gian hồi phục vừa qua", Xuân Son cho biết.

Trong khi đó, HLV Mauro Jeronimo dành những lời khen ngợi tới đội bóng và cá nhân Xuân Son: "Đây là trận đấu mà Thép Xanh Nam Định thi đấu khiến tôi rất hài lòng khi có sự kỷ luật về phòng thủ, chất lượng tấn công tốt. Chúng tôi đặt mục tiêu thắng nhưng cũng phải thừa nhận đối thủ của mình là một đội bóng mạnh.

Thép Xanh Nam Định vào bán kết. Ảnh: T.L

Bên cạnh 2 bàn thắng của Xuân Son, tôi ấn tượng với khả năng đuổi bóng, pressing của tiền đạo này. Tôi ghi nhận nỗ lực của Xuân Son và cả tập thể. Tôi nghĩ phong độ của Xuân Son chưa phải cao nhất, hãy chờ xem cậu ấy trở lại như thế nào. Dĩ nhiên, không chỉ Xuân Son, tôi hài lòng với màn trình diễn của toàn đội.

Tôi muốn vô địch giải đấu này. Thép Xanh Nam Định có nhiều cầu thủ chất lượng, rất tự tin đối đầu với bất cứ đối thủ nào. Sắp tới chúng tôi có lịch thi đấu dày đặc, hi vọng các cầu thủ hồi phục tốt".