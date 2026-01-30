V-League trở lại

Nhìn lại chặng đường trước khi tạm dừng để tạo điều kiện cho U23 Việt Nam tham dự SEA Games và VCK U23 châu Á 2026, rõ ràng LPBank V-League mùa này chưa thực sự "sắc nét" như mong đợi.

Trên bảng xếp hạng, tân binh Ninh Bình đang gây bất ngờ khi bay cao và đang dẫn đầu giải đấu. Tuy nhiên, nếu xét tổng thể, LPBank V-League 2025/26 vẫn thiếu những trận cầu có chất lượng chuyên môn cao và cảm xúc đủ lớn để níu chân khán giả.

Chặng đường đầu tiên của LPBank V-League 2025/26 chưa thật 'sắc nét'

Một phần nguyên nhân đến từ lịch thi đấu dày đặc của các đội bóng có tiềm lực, khát vọng như Thép xanh Nam Định, CAHN khi phải chơi ở nhiều đầu trường khác nhau.

Hoặc do các CLB giàu truyền thống như Hà Nội FC hay Viettel lại chưa đạt phong độ như kỳ vọng, vì vậy dẫn tới 11 vòng đầu tiên của V-League chưa tạo dấu ấn đặc sắc như kỳ vọng.

Điều này dẫn tới các khán đài còn thưa vắng và thực tế, khá nhiều trận đấu đạt chất lượng chuyên môn ở mức vừa phải.

Hiệu ứng từ U23 Việt Nam?

Trong bối cảnh đó, hiệu ứng từ thành công U23 Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik được kỳ vọng thổi một luồng sinh khí mới vào V-League, giống như lứa đàn anh Quang Hải, Công Phượng… từng cho thấy sau VCK U23 châu Á tại Thường Châu 2018.

Quay lại thời điểm đó, chất lượng chuyên môn có thể không nhiều đột biến, nhưng hiệu ứng Thường Châu đã giúp các khán đài đông hơn, biến mỗi vòng đấu V-League trở thành ngày hội liên tiếp suốt 2-3 mùa giải và là nền tảng giúp bóng đá Việt Nam thành công rực rỡ trong giai đoạn này.

Hy vọng thành công của U23 Việt Nam mang đến hiệu ứng tích cực cho V-League

Lúc này, với việc cả chục CLB đang tham dự LPBank V-League đóng góp quân số cho U23 Việt Nam, giới chuyên môn đang rất hy vọng hiệu ứng thành công từ Saudi Arabia giúp giải đấu thêm hấp dẫn.

Ngoài ra, sau những gì trình diễn tại Tây Á, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam xứng đáng được trao cơ hội ra sân ở V-League nhiều hơn hoặc tạo ra sự cạnh tranh lành mạnh ngay ở CLB cũng ít nhiều gián tiếp giúp giải đấu tăng chất về chuyên môn.

Dĩ nhiên, hiệu ứng U23 không phải liều thuốc tiên có thể ngay lập tức khiến V-League lột xác, nhưng khi chưa có nhiều điều để hy vọng thì rõ ràng những Đình Bắc, Trung Kiên, Lý Đức, Nhật Minh… đang được coi như liều thuốc bổ đối với giải đấu cao nhất Việt Nam.

Mong rằng hiệu ứng U23 Việt Nam được phát huy và V-League hấp dẫn cũng như giàu tính cạnh tranh hơn sau nhiều mùa giải tương đối "bình bình" về chuyên môn, bất chấp kỳ vọng rất cao từ CĐV bóng đá Việt Nam.