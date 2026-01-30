Sau chiến dịch VCK U23 châu Á 2026, HLV Kim Sang Sik cùng các cộng sự có hơn 2 tháng chuẩn bị cho trận tuyển Việt Nam vs Malaysia, trong khuôn khổ lượt cuối bảng F, vòng loại Asian Cup 2027. Ngay từ thời điểm này, chiến lược gia người Hàn Quốc cùng VFF lên kế hoạch tuyển quân, xây dựng lối chơi cho trận đấu có tính chất quyết định tới tấm vé đi tiếp.

Một trong những vị trí khiến HLV Kim Sang Sik phải đau đầu nhất là thủ môn. Trong ngày 28/1, thủ thành Patrick Lê Giang chính thức nhận quốc tịch Việt Nam. Anh trưởng thành từ môi trường bóng đá châu Âu, thi đấu tại Việt Nam từ năm 2023 trong màu áo CLB TP.HCM và hiện là trụ cột của CLB Công an TP.HCM, được đánh giá đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về chuyên môn, phong độ và tiềm năng đóng góp lâu dài cho bóng đá Việt Nam.

Patrick Lê Giang nhập quốc tịch thành công. Ảnh: S.N

Với việc Patrick Lê Giang nhận quốc tịch, thủ thành này có cơ hội được khoác áo ĐTQG Việt Nam ngay trong đợt tập trung vào tháng 3 tới, một khi được HLV Kim Sang Sik triệu tập. Như vậy, trong tay ông Kim hiện tại có tới 3 thủ môn Việt kiều và nhập tịch, gồm Patrick Lê Giang, Nguyễn Filip và Đặng Văn Lâm.

Ngoài ra, thủ môn Đình Triệu cũng là gương mặt được đánh giá cao về chuyên môn. Thủ thành xuất sắc nhất ASEAN Cup 2024 có lợi thế về kinh nghiệm và đặc biệt là khả năng kết nối với các cầu thủ trên sân.

HLV Kim Sang Sik có nhiều sự lựa chọn ở vị trí người gác đền. Ảnh: S.N

Đó là chưa kể sau VCK U23 châu Á 2026, thủ môn U23 Việt Nam Trần Trung Kiên cũng cho thấy sự trưởng thành vượt bậc, hoàn toàn đủ khả năng cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam. Với việc trẻ hóa lực lượng từ lứa U23 Việt Nam thi đấu thành công ở SEA Games và giải U23 châu Á, nếu HLV Kim Sang Siu trao cơ hội cho Trung Kiên cũng không phải là quyết định gây bất ngờ.

Điều quan trọng là trong thời gian tới, 5 thủ thành trên thể hiện như thế nào ở sân chơi V-League. Tất cả đều có cơ hội ghi điểm khi là lựa chọn số 1 trong khung gỗ tại CLB chủ quản. Tùy vào phong độ cũng như sự phù hợp với lối chơi xây dựng, HLV Kim Sang Sik sẽ "chấm" ai là người bắt chính ở tuyển Việt Nam trong trận quyết đấu với Malaysia vào ngày 31/3 tới.