Ý tưởng từ câu hỏi của bệnh nhân

BSCKII Nguyễn Công Huy, Khoa Ngoại Vú, Bệnh viện K (Hà Nội) cùng các đồng nghiệp đã trăn trở suốt nhiều năm với câu hỏi của một nữ bệnh nhân.

"Câu hỏi thôi thúc chúng tôi tìm kiếm những kỹ thuật tiên tiến vừa bảo đảm hiệu quả điều trị ung thư vừa giúp người phụ nữ giữ được sự tự tin sau phẫu thuật", bác sĩ Huy chia sẻ.

Từ đó, nhóm nghiên cứu thực hiện đề tài đánh giá kết quả thẩm mỹ và chất lượng sống dài hạn của bệnh nhân sau phẫu thuật tái tạo vú tức thì bằng vạt TRAM. Công trình được triển khai trên 113 ca ung thư vú điều trị tại Bệnh viện K trong giai đoạn 2018-2023 và nhận giải xuất sắc tại Hội nghị Khoa học và Công nghệ Tuổi trẻ Bệnh viện K năm 2026 sáng 10/7.

Theo bác sĩ Huy, nhờ những tiến bộ trong điều trị, ngày càng nhiều người mắc ung thư vú có thể sống khỏe mạnh nhiều năm sau khi được chẩn đoán. Vì vậy, mục tiêu điều trị không chỉ dừng lại ở việc kéo dài sự sống mà còn phải giúp người bệnh duy trì chất lượng cuộc sống và sự tự tin.

Các bác sĩ đạt giải xuất sắc. Ảnh: Mạnh Trần.

Nhóm tác giả triển khai kỹ thuật tái tạo vú tức thì bằng vạt mô tự thân lấy từ vùng bụng ngay trong cùng ca mổ cắt toàn bộ tuyến vú. Khác với các phương pháp chỉ che phủ vùng khuyết sau phẫu thuật, kỹ thuật này hướng tới tái tạo bầu vú mới có hình dáng và kích thước cân đối với bên còn lại.

Đây là phương pháp đã được áp dụng tại nhiều nước nhưng trước đây chưa phổ biến ở Việt Nam do kỹ thuật phức tạp, đòi hỏi ê-kíp phẫu thuật có trình độ chuyên môn cao.

Kết quả ghi nhận hơn 80% số bệnh nhân đạt kết quả thẩm mỹ từ tốt đến đẹp. Mức độ hài lòng trung bình đạt 72/100 theo thang đo chất lượng sống quốc tế đã được Việt hóa, phản ánh sự cải thiện rõ rệt về chất lượng sống sau điều trị.

Hai mục tiêu trong một ca mổ

Theo bác sĩ Huy, ưu điểm của kỹ thuật không chỉ là tái tạo bầu vú mà còn tận dụng phần mỡ thừa ở thành bụng - vùng nhiều phụ nữ trung niên có nhu cầu tạo hình thẩm mỹ.

Các bác sĩ Khoa Ngoại Vú phẫu thuật cho bệnh nhân. Ảnh: Mạnh Trần.

"Đây là cuộc phẫu thuật đạt hai mục tiêu cùng lúc: tái tạo ngực và tạo hình thành bụng. Chính điều này góp phần nâng cao sự hài lòng của người bệnh sau điều trị", bác sĩ cho biết.

Đến nay, Bệnh viện K đã thực hiện gần 300 ca tái tạo vú bằng phương pháp mới. Đây là kỹ thuật chuyên sâu, có chỉ định nghiêm ngặt và thường phù hợp với các trường hợp ung thư vú giai đoạn sớm. Người bệnh cần được đánh giá toàn diện và tư vấn kỹ trước khi lựa chọn.

Theo GS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K, giá trị lớn nhất của nghiên cứu y học là xuất phát từ thực tiễn điều trị và nhu cầu của người bệnh. Mỗi câu hỏi đặt ra trong quá trình khám chữa bệnh đều có thể trở thành đề tài nghiên cứu, góp phần cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng điều trị và khẳng định vị thế của y học Việt Nam.

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