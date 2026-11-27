Mường Lống đứng trước bài toán phát triển du lịch nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào Mông, từ nếp sống, phong tục đến những nghề truyền thống.

Ba thập kỷ trước, Mường Lống từng là “thủ phủ” cây thuốc phiện, nơi đói nghèo và khói thuốc bủa vây bản làng người Mông. Từ cuộc chiến xóa bỏ cây ma túy đến khát vọng phát triển du lịch hôm nay, vùng đất này đang đứng trước bài toán làm mới mình nhưng vẫn giữ trọn bản sắc văn hóa. Báo VietNamNet giới thiệu tuyến bài: Mường Lống ‘thay da đổi thịt’

Xã Mường Lống (tỉnh Nghệ An) sở hữu cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ cùng nét văn hóa độc bản của cộng đồng 100% đồng bào dân tộc Mông. Sau khi được UBND tỉnh công nhận là Điểm du lịch cộng đồng vào năm 2025, sức hút từ các khu homestay đẹp như tranh vẽ đã bước đầu khẳng định tiềm năng vượt trội của vùng đất này.

Thế nhưng, đằng sau bức tranh đầy hứa hẹn ấy là những rào cản hiện hữu từ hạ tầng đến nội lực.

Tuyến đường độc đạo dài khoảng 40km từ trung tâm Mường Xén dẫn vào Mường Lống phải vượt qua những cung đèo dốc hiểm trở. Ảnh: T.T

Nguồn lực hạn hẹp, đường sá cách trở kìm chân du lịch

Ông Phạm Văn Hòa, Chủ tịch UBND xã Mường Lống chia sẻ, khó khăn lớn nhất hiện nay của địa phương chính là bài toán nguồn lực.

Đầu năm 2026, tỉnh giao chỉ tiêu 380 triệu đồng, đến nay địa phương đã nỗ lực thu tăng hơn 300%, song con số này vẫn chưa đủ để vừa đảm bảo an sinh xã hội, vừa tái đầu tư cho du lịch trên địa bàn.

Trong khi đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã vẫn ở mức rất cao với 44%, ngân sách địa phương hạn hẹp, phụ thuộc chủ yếu vào nguồn hỗ trợ từ cấp trên.

Bên cạnh áp lực tài chính, giao thông cách trở đang là "nút thắt" kìm hãm đà phát triển. Tuyến đường độc đạo dài khoảng 40km từ trung tâm Mường Xén dẫn vào xã phải vượt qua những cung đèo dốc hiểm trở, nhỏ hẹp.

Mùa mưa bão năm 2025 với các đợt bão lớn đã gây sạt lở nghiêm trọng, làm chia cắt giao thông và khiến lượng khách du lịch sụt giảm hơn 27%. Hơn nữa, tỷ lệ đường cấp xã được cứng hóa hiện vẫn còn thấp.

Những con đường xung quanh bản được địa phương nâng cấp, mở rộng. Ảnh: T.T

Ở góc độ vận hành, hoạt động du lịch tại Mường Lống mới ở giai đoạn khởi đầu, mang tính manh mún, tự phát và thiếu hạ tầng dịch vụ bài bản.

“Nhận thức của một bộ phận người dân về làm du lịch chuyên nghiệp còn mơ hồ dù đã được chính quyền địa phương cùng nhiều sở, ngành tập huấn, tuyên truyền”, Chủ tịch UBND xã chia sẻ.

Trình độ dân trí không đồng đều và sự thiếu hụt nhân lực qua đào tạo khiến việc tiếp cận công nghệ số hay các tiêu chuẩn phục vụ hiện đại còn nhiều hạn chế.

Ngoài ra, ngay tại các điểm hút khách như Thác Rồng hay “cổng trời” Mường Lống, tình trạng du khách xả rác sau tham quan đã bắt đầu xuất hiện do thiếu bãi đỗ xe quy chuẩn, thiếu khu vệ sinh công cộng và chưa có hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung.

Mường Lống siết chặt quy hoạch, phân vai trách nhiệm để phát triển bền vững

Để giải quyết tận gốc những điểm nghẽn này, đề án phát triển du lịch trên địa bàn xã Mường Lống giai đoạn 2026–2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác lập lộ trình hành động cụ thể, gắn chặt với trách nhiệm của từng cơ quan quản lý thay vì chỉ dừng lại ở những kiến nghị chung chung.

Trước hết, về quy hoạch đất đai và kiểm soát trật tự xây dựng, địa phương phân định rạch ròi 3 vùng không gian phát triển: Vùng bảo tồn cảnh quan (hơn 6.024 ha rừng tự nhiên) tuyệt đối cấm xây dựng công trình kiên cố bằng bê tông cốt thép; Vùng đệm cảnh quan và kiến trúc nghiêm cấm san gạt mặt bằng quy mô lớn, phân lô bán nền hay chặt phá 76,3 ha vườn đào đá, mận tam hoa.

Phòng Kinh tế chịu trách nhiệm lập kế hoạch sử dụng đất, thẩm định chặt chẽ các dự án xã hội hóa, buộc mọi công trình cải tạo homestay hay điểm dừng chân tại Cổng trời, Thác Rồng, Thung lũng Há Lò phải tuân thủ quy chế kiến trúc truyền thống, ưu tiên vật liệu bản địa như gỗ, tre, đá và thích ứng với địa hình dốc nhằm chống sạt lở.

Đồng thời, nguồn vốn đầu tư công từ các Chương trình mục tiêu quốc gia sẽ được ưu tiên phân bổ để nâng cấp các tuyến đường nội vùng, xây dựng bãi đỗ xe tập trung và trạm trung chuyển nhằm giảm tải phương tiện cơ giới xâm nhập sâu vào không gian bản làng.

Mường Lống nhìn từ trên cao. Ảnh: T.T

Song song với hạ tầng, Phòng Văn hóa – Xã hội và HTX du lịch cộng đồng giữ vai trò nòng cốt trong việc bảo tồn văn hóa và nâng cao chất lượng nhân lực.

Phòng Văn hóa – Xã hội chủ trì kiểm kê tài nguyên văn hóa, phối hợp với các nghệ nhân số hóa các làn điệu dân ca, tiếng khèn Mông, đưa nghề thêu ren Pà Tâu, nghề rèn truyền thống vào giảng dạy ngoại khóa và tổ chức biểu diễn định kỳ tại Khu phức hợp Nhà truyền thống.

Xã cũng liên kết với các trường đại học mở ít nhất 2 lớp đào tạo mỗi năm về nghiệp vụ homestay, ngoại ngữ giao tiếp, kỹ năng số và an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân.

Trong khi đó, HTX du lịch sẽ làm "nhạc trưởng" điều phối khách luân phiên công bằng giữa các hộ dân, tránh cạnh tranh phá giá và trích lập Quỹ phát triển cộng đồng từ doanh thu du lịch để tái đầu tư bảo tồn văn hóa, hỗ trợ hộ nghèo tham gia chuỗi cung ứng nông sản, dược liệu địa phương.

Với tổng nguồn lực huy động dự kiến hơn 1.105 tỷ đồng cho cả giai đoạn (trong đó vốn xã hội hóa chiếm trên 50%), Mường Lống đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 6.000 lượt khách, doanh thu đạt 4 tỷ đồng, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 30–35%.

Tầm nhìn đến năm 2045, địa phương phấn đấu đón 20.000 lượt khách, doanh thu 50 tỷ đồng, trở thành điểm đến du lịch cộng đồng, sinh thái tiêu biểu đạt chuẩn xanh ASEAN với định vị thương hiệu: “Mường Lống – Đến vì biển mây, trở lại vì chân tình”.

Sự vào cuộc quyết liệt, minh bạch của chính quyền cùng vai trò làm chủ của cộng đồng người Mông chính là chìa khóa để "cổng trời" Mường Lống vươn mình bền vững mà không đánh mất linh hồn bản sắc.