Mùa đông của ngành công nghiệp điện thoại năm 2026 đã ghi nhận "nạn nhân" đầu tiên. Meizu, thương hiệu điện thoại cấp hai của Trung Quốc do hãng xe hơi Geely sở hữu phần lớn cổ phần, tuần trước thông báo ngừng sản xuất điện thoại do "cạnh tranh khốc liệt" tại thị trường nội địa. Sự gia tăng đột biến của giá bộ nhớ gần đây đã khiến việc thương mại hóa các sản phẩm mới trở nên bất khả thi.

Công ty quyết định hủy bỏ kế hoạch ra mắt mẫu điện thoại Meizu 22 AI. Thay vì sản xuất phần cứng, hãng sẽ chuyển hướng sang phát triển phần mềm dựa trên trí tuệ nhân tạo cho hệ điều hành Flyme trên ôtô.

Thị trường smartphone toàn cầu được dự báo sụt giảm do giá bộ nhớ tăng vọt và các yếu tố địa chính trị. Ảnh: Unsplash

Meizu không phải thương hiệu nhỏ duy nhất rời khỏi thị trường Trung Quốc trong những năm gần đây. Black Shark và Lenovo Legion đã rút lui lần lượt vào năm 2022 và 2023, bất chấp việc sở hữu nhiều sản phẩm được đánh giá cao. Theo trang tin kinh doanh 36kr, Asus cũng đã thu hẹp hoạt động kinh doanh điện thoại di động để tập trung vào máy tính cá nhân và các thiết bị AI.

Dự báo thị trường ảm đạm

Làn sóng đóng cửa diễn ra trong bối cảnh các nhà phân tích dự báo nhu cầu điện thoại toàn cầu sẽ giảm mạnh trong năm nay do giá bộ nhớ tăng vọt và các yếu tố địa chính trị. Omdia dự báo lượng máy xuất xưởng sẽ giảm 7%, Gartner dự đoán mức thu hẹp 8,4%, trong khi IDC đưa ra kịch bản xấu nhất với mức giảm kỷ lục 12,9%.

Ngay cả khi so với những dự báo bi quan đó, thị trường Trung Quốc - quy mô lớn nhất thế giới - vẫn ghi nhận kết quả ảm đạm trong tháng 1. Theo Học viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông Trung Quốc (CAICT), lượng điện thoại thông minh 5G xuất xưởng trong nước đã giảm 16% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 19,9 triệu chiếc. Tổng doanh số điện thoại cũng giảm 16%, xuống mức 22,9 triệu chiếc.

Zaker Li, chuyên gia phân tích chính của Omdia, nhận định chi phí bộ nhớ tăng và những cơn gió ngược kinh tế vĩ mô sẽ tác động không đồng đều đến nhu cầu ở các phân khúc giá.

"Các thiết bị có giá dưới 100 USD được dự báo sẽ giảm gần 31% trong năm 2026, phản ánh áp lực biên lợi nhuận nghiêm trọng mà các nhà cung cấp phải đối mặt ở phân khúc giá siêu rẻ. Phân khúc này vốn rất nhạy cảm với cả những biến động nhỏ nhất của môi trường kinh tế vĩ mô", ông phân tích.

Tại Trung Quốc, tình hình càng trở nên trầm trọng do tiêu dùng nội địa suy yếu kéo dài. Năm ngoái, doanh số bán lẻ chỉ tăng khoảng 3%, trong khi tăng trưởng GDP đạt 5%. Tuần trước, chính phủ nước này đã điều chỉnh mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 từ 5% xuống mức 4,5% - 5%.

Dữ liệu từ 36kr chỉ ra rằng các mẫu điện thoại mới ra mắt trong tháng 1 đã tăng giá từ 200 đến 1.000 NDT so với các thế hệ tiền nhiệm.

(Theo Light Reading)