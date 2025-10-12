Tối 11/10, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) do Thiếu tá Bùi Văn Quang làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm về nồng độ cồn trên tuyến đường Nguyễn Sơn – Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, Hà Nội).

Lực lượng chức năng nhận định, vào thời điểm tối cuối tuần, lượng người dân đến các nhà hàng, quán nhậu... trên tuyến tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ điều khiển phương tiện sau khi sử dụng rượu bia.

Để phòng ngừa, Đội CSGT đường bộ số 5 đã bố trí tổ công tác kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn với cả tài xế ô tô và xe máy.

Toàn bộ quá trình kiểm tra đều được cán bộ, chiến sĩ CSGT ghi hình bằng camera nghiệp vụ.

Đến 20h15, tổ CSGT phát hiện một nam tài xế điều khiển xe máy có biểu hiện bất thường, né tránh kiểm tra nên đã ra tín hiệu dừng xe.

Qua kiểm tra, nam tài xế có nồng độ cồn ở mức 0,731 mg/L khí thở, gấp gần 2 lần mức "kịch khung" được quy định tại Nghị định 168.

Trình bày với CSGT, tài xế V.H. (SN 1990, trú tại Hà Nội) cho biết, do "nể bạn" nên anh đã uống bia từ chiều đến 20h tối rồi điều khiển xe máy về nhà.

Tài xế H. đã bị tổ CSGT lập biên bản xử phạt với lỗi: Điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/L khí thở. Với lỗi này, anh H. sẽ bị phạt từ 8-10 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22-24 tháng.

Một nam tài xế khác tên T. đã điều khiển xe máy sau khi đã uống 2 chén rượu. Máy đo của lực lượng chức năng cho ra kết quả 0,336 mg/L khí thở.

"Do khách mời uống quá nhiệt tình quá nên tôi đã uống 2 chén rất bé. Tôi không nghĩ kiểm tra nồng độ cồn máy lại phát hiện ra", anh T. nói.

Tổ CSGT đã phát hiện hơn 10 tài xế xe máy vi phạm về nồng độ cồn. Trong đó, nhiều tài xế vi phạm ở mức rất thấp do tâm lý chủ quan rằng chỉ uống một vài chén thì không sao.

Thiếu tá Bùi Văn Quang - Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết, thời gian qua, đơn vị thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi tham gia giao thông, đặc biệt là thực hiện khẩu hiệu "Đã uống rượu, bia – không lái xe".

Cùng với đó, đơn vị sẽ duy trì hoạt động kiểm soát trên nhiều tuyến đường, nhiều khung giờ để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Việc kiểm soát chặt nồng độ cồn tại các cửa ngõ Thủ đô không chỉ góp phần răn đe, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông mà còn thể hiện tinh thần quyết liệt của lực lượng CSGT Hà Nội trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, nhất là vào thời điểm cuối tuần và các dịp lễ, sự kiện lớn.

Từ ngày 2-8/10, thông qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng CSGT toàn thành phố đã xử lý 2.917 trường hợp vi phạm, tạm giữ 1.244 phương tiện, tước giấy phép lái xe 68 trường hợp, trừ điểm GPLX 384 trường hợp. Trong đó, riêng vi phạm nồng độ cồn có 855 trường hợp.