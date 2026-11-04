Lực lượng CSGT vừa phối hợp đơn vị liên quan đưa người đàn ông đi bộ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Hồng Vân, Hà Nội) về bàn giao cho gia đình.

Sáng 4/11, một tài xế lưu thông trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (đoạn qua xã Hồng Vân, Hà Nội) phản ánh phát hiện người đi bộ trên cao tốc.

Theo tài xế này, khoảng 6h13 cùng ngày, khi điều khiển ô tô trên cao tốc này, đoạn gần Trạm thu phí Thường Tín, anh phát hiện một người đàn ông mặc áo xanh xám, quần đùi, xách theo bao tải đi bộ ở khu vực làn dừng khẩn cấp.

Hình ảnh người đàn ông đi bộ trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Tài xế này cho rằng, việc người đi bộ xuất hiện trên cao tốc tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Do đó, khi phát hiện trường hợp này, người tham gia giao thông cần thông báo ngay cho đơn vị quản lý tuyến đường hoặc lực lượng CSGT.

Người đàn ông đi bộ trên cao tốc được đưa về bàn giao cho gia đình.

Liên quan đến phản ánh trên, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 đã phối hợp cùng đơn vị quản lý đường cao tốc để xác minh, làm rõ.

“Lực lượng CSGT và đơn vị quản lý đường cao tốc đã đưa người đàn ông trên về bàn giao cho gia đình. Đồng thời, lực lượng chức năng lập biên bản bàn giao với gia đình và chính quyền địa phương để tăng cường nhắc nhở, vận động, quản lý, không để tái diễn tình trạng đi bộ lên cao tốc”, đại diện Cục CSGT cho biết.

Chỉ cách đây 2 ngày, khoảng 6h30 ngày 2/11, tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, đoạn gần cầu vượt Thường Tín (xã Hồng Vân) xảy ra vụ tai nạn giao thông khiến một người đàn ông tử vong.

Thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 18A-747.XX lưu thông trên cao tốc theo hướng Ninh Bình đi Hà Nội. Khi đến khu vực gầm cầu vượt Thường Tín, xe bất ngờ va chạm với một người đàn ông đang chạy băng qua đường. Cú tông mạnh khiến nạn nhân văng xa, tử vong tại chỗ.

Sau vụ tai nạn, Cục CSGT đã làm việc với ban quản lý, vận hành đường cao tốc để làm rõ trách nhiệm của lực lượng tuần đường. Đồng thời, đơn vị có văn bản gửi các đơn vị vận hành đường cao tốc trên toàn quốc, yêu cầu chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát và phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo điểm a khoản 2 Điều 10 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người đi bộ đi vào đường cao tốc, trừ người phục vụ công tác quản lý, bảo trì đường cao tốc, sẽ bị phạt tiền từ 400.000-600.000 đồng.