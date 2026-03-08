20h ngày 7/3, tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) triển khai kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy trên địa bàn.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, thay vì chọn một vị trí cố định để làm nhiệm vụ, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ hóa trang khảo sát các tuyến phố có nhiều hàng quán. Căn cứ vào lượng ô tô, xe máy trông giữ bên ngoài quán, tổ công tác sẽ bố trí chốt kiểm tra nồng độ cồn.

Thêm vào đó, tổ CSGT hóa trang sẽ "theo dấu" các phương tiện vừa rời khỏi quán bia, nhà hàng, sau đó báo cho tổ công tác làm nhiệm vụ công khai dừng phương tiện để kiểm tra.

Qua khảo sát, CSGT phát hiện trên phố Trung Hòa (phường Yên Hòa, Hà Nội) có nhiều hàng quán nên đã lập 2 điểm kiểm soát vi phạm nồng độ cồn tại 2 đầu tuyến phố này.

Các thông tin như đặc điểm nhận dạng tài xế, biển kiểm soát phương tiện được tổ CSGT hóa trang thu thập, sau đó báo cho tổ CSGT chốt ở hai đầu phố Trung Hòa để dừng xe kiểm tra.

Đến 22h48 cùng ngày, cảnh sát phát hiện bốn tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, từ dưới 0,25 mg/L khí thở đến mức vượt gấp hai lần ngưỡng "kịch khung" theo Nghị định 168.

Điển hình, tài xế N.V.C. (44 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển ô tô biển số 30G-014.XX vi phạm 0,828 mg/L khí thở, gấp đôi mức "kịch khung".

Tổ công tác đã lập biên bản đối với tài xế N.V.C. với lỗi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4mg/L khí thở.

Với lỗi này, tài xế C. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. CSGT cũng niêm phong phương tiện, tạm giữ xe trong 7 ngày làm việc.

CSGT cũng phát hiện một tài xế taxi vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,321 mg/L khí thở. Tài xế C.V.K. (39 tuổi, trú tại Hà Nội) cho rằng bản thân đã chủ quan, nghĩ rằng ngủ một giấc sau khi uống rượu bia thì cồn trong người đã tan hết.

Tài xế C.V.K. bị tổ CSGT lập biên bản lỗi vi phạm nồng độ cồn ở mức trên 0,25 mg/L đến dưới 0,4 mg/L khí thở. Với lỗi này, C.V.K. sẽ bị phạt 17 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe và tạm giữ ô tô 7 ngày.

Đáng chú ý, tổ CSGT phát hiện tài xế K.J. (quốc tịch Hàn Quốc) điều khiển ô tô biển số 30K-728.XX vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,081 mg/L khí thở.

Tài xế này cho biết đã uống nửa cốc bia rồi lái xe về nhà. Người này bày tỏ ủng hộ lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn và cam kết không tái phạm.

Cũng trong ca công tác, CSGT phát hiện một tài xế vi phạm nồng độ cồn khi lái ô tô, trên xe còn chở theo cả gia đình.

Trung tá Phạm Văn Chiến - Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị bố trí 6 tổ công tác trên các tuyến đường thuộc các phường như Cầu Giấy, Từ Liêm, Yên Hòa... Tính đến 0h ngày 8/3, lực lượng CSGT đã xử lý 4 tài xế ô tô và 23 người lái xe máy vi phạm nồng độ cồn.