Theo thông báo của Phòng CSGT Công an Hà Nội, nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật chính luận “Âm vang Tổ quốc” do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức, lực lượng chức năng sẽ triển khai phương án phân luồng, cấm và hạn chế phương tiện.

Cụ thể, từ 18h30 đến 23h00 ngày 28/4, một số tuyến đường sẽ bị tạm cấm và hạn chế phương tiện.

Đối tượng tạm cấm gồm: ô tô tải có khối lượng toàn bộ theo thiết kế từ 1,5 tấn trở lên; ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (không áp dụng với xe buýt, xe thu gom rác, xe xử lý sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng Công an, Quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định).

Phòng CSGT Công an Hà Nội thông báo cấm nhiều tuyến đường xung quanh Sân vận động Mỹ Đình. Ảnh: Đình Hiếu

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Tân Mỹ, Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Châu Văn Liêm, đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Công an TP Hà Nội đề nghị người tham gia giao thông chủ động lựa chọn lộ trình và thời gian di chuyển phù hợp, đồng thời chấp hành nghiêm hướng dẫn của lực lượng chức năng để hỗ trợ hoàn thành nhiệm vụ chung. Các phương tiện khác không nằm trong diện tạm cấm vẫn phải chấp hành theo các quy định hiện hành của UBND Thành phố về hoạt động giao thông trên địa bàn