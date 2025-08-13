Chiều 13/8, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, đơn vị sẽ tạm dừng hệ thống xử lý vi phạm hành chính trong hơn 4 ngày để nâng cấp, bổ sung, chuẩn hóa các biểu mẫu.

Cụ thể, từ 18h30 cùng ngày đến 6h ngày 18/8, hệ thống xử lý vi phạm hành chính của Cục CSGT (Bộ Công an) tạm dừng để nâng cấp, bổ sung, chuẩn hóa các biểu mẫu theo các Nghị định liên quan trong công tác xử phạt vi phạm hành chính. Hệ thống này tại các Đội thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cũng sẽ tạm dừng phục vụ.

Hệ thống xử lý vi phạm hành chính sẽ được tạm dừng hoạt động để nâng cấp. Ảnh: CACC

Trong thời gian trên, công tác xử lý vi phạm hành chính của lực lượng CSGT vẫn được thực hiện bằng hình thức thủ công tại trụ sở các Đội và cập nhật vào hệ thống sau khi hoàn tất nâng cấp.

Phòng CSGT thông báo để các tổ chức, cá nhân biết, lựa chọn thời gian phù hợp đến làm thủ tục xử lý vi phạm hành chính.