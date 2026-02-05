Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 5 kiểm tra ô tô tải có dấu hiệu “cơi nới” thành thùng, chở hàng vượt quá tải trọng cho phép tại khu vực nút giao Nguyễn Đức Thuận – Cổ Bi (xã Gia Lâm, Hà Nội).

Cảnh sát nhận định, thời điểm này, nhiều chủ công trình xây dựng cố ép tiến độ để kịp hoàn thành trước dịp nghỉ Tết Nguyên đán. Điều này kéo theo tình trạng tài xế xe chở vật liệu xây dựng cố tình chở quá tải, buộc lực lượng chức năng phải tăng cường kiểm tra, xử lý.

Cán bộ, chiến sĩ của tổ công tác được bố trí ở cả 4 chiều đường. Khi phát hiện phương tiện có dấu hiệu vi phạm, lực lượng chức năng ra tín hiệu yêu cầu xe đi vào khu vực kiểm tra đã được thiết lập từ trước, có đầy đủ dây phản quang, chóp nón cảnh báo nhằm bảo đảm an toàn.

Như trường hợp ô tô tải mang biển kiểm soát 29E-152.XX do tài xế N.P.T. (quê Hưng Yên) điều khiển, tổ công tác đã yêu cầu tài xế xuất trình đầy đủ giấy tờ liên quan đến người lái và phương tiện. Đồng thời, lực lượng CSGT tiến hành đo kích thước thành thùng và cân tải trọng của phương tiện.

Qua cân tải trọng, cảnh sát phát hiện ô tô mang biển kiểm soát 29E-152.XX chở quá tải trọng cho phép từ 10–30%. Tài xế N.P.T. thừa nhận biết phương tiện đang chở quá tải, song chủ quan cho rằng mức quá tải không nhiều nên vẫn điều khiển xe lưu thông.

Tổ CSGT đã lập biên bản xử phạt đối với tài xế T. về hành vi điều khiển ô tô chở quá tải trọng cho phép từ 10–30%. Đồng thời, chủ phương tiện bị xử phạt lỗi giao xe cho người làm công điều khiển phương tiện chở quá tải trọng cho phép từ 10–30%.

Với các hành vi vi phạm nêu trên, tài xế T. bị xử phạt 900.000 đồng, chủ phương tiện bị phạt 10 triệu đồng.

Cũng vi phạm lỗi tương tự, tài xế điều khiển ô tô tải mang biển số 29C-502.XX cho biết, do chở vật liệu xây dựng nên chủ xe, chủ công trình muốn chở thêm một chút để tối ưu chi phí vận chuyển.

“Sau lần bị xử phạt này, tôi sẽ rút kinh nghiệm và nhắc nhở người lái máy xúc chú ý hơn khi múc cát lên xe”, tài xế nói.

Bên cạnh việc kiểm tra vi phạm về tải trọng, "cơi nới" thành thùng, tổ công tác còn xử lý các trường hợp lắp thêm còi hơi, "độ" đèn, gây mất an toàn giao thông.

Chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết, bên cạnh việc kiểm soát tại một điểm, đơn vị sẽ duy trì các tổ công tác tuần tra lưu động nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp phương tiện chở hàng cồng kềnh, chở vượt quá tải trọng cho phép.

“Đặc biệt, chúng tôi sẽ triển khai các tổ công tác ở nhiều khung giờ khác nhau để tài xế chở hàng quá tải không thể né tránh, đồng thời kiên quyết yêu cầu chủ phương tiện cắt bỏ phần thành thùng cơi nới nếu phát hiện vi phạm”, chỉ huy Đội CSGT đường bộ số 10 nhấn mạnh.