Ngày 5/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa bổ sung tiện ích khai báo tình trạng phương tiện trên ứng dụng VNeTraffic, nhằm giúp người dân thuận tiện trong việc kết nối thông tin phương tiện do mình đứng tên với cơ quan đăng ký xe.

Đây cũng là nỗ lực làm sạch dữ liệu, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, đồng thời tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với phương tiện cơ giới đường bộ.

Cũng theo đại diện Cục CSGT, đối với trường hợp phương tiện do người dân đứng tên trên giấy đăng ký xe nhưng đã bán, cho, tặng, chuyển quyền sở hữu mà chưa làm thủ tục thu hồi biển số (hoặc sang tên, chuyển chủ); hoặc phương tiện bị mất cắp nhưng chưa trình báo, người dân đã có tài khoản VNeTraffic mức độ 2 có thể thực hiện khai báo theo 8 bước.

“Sau khi đăng nhập ứng dụng, người dân chọn mục Giấy đăng ký xe, bấm nút xác nhận thông tin, sau đó lựa chọn loại biển số và loại xe”, đại diện Cục CSGT hướng dẫn.

Người dân có thể khai báo tình trạng phương tiện trên VNeTraffic. Ảnh chụp màn hình

Theo vị đại diện này, tại mục khai báo, người dân có thể lựa chọn các trường hợp: đối với xe không đứng tên mình thì chọn “báo thừa”; xe đứng tên nhưng chưa có trong hệ thống thì chọn “báo thiếu”; xe đã bán, cho, tặng nhưng chưa sang tên, thu hồi biển số thì chọn “xe thuộc sở hữu của tôi”; trường hợp đã mua, được cho, tặng nhưng chưa làm thủ tục sang tên thì chọn “phương tiện được cho, tặng nhưng chưa sang tên”.

Sau khi rà soát, Cục CSGT sẽ gửi thông báo qua ứng dụng VNeTraffic. Ảnh chụp màn hình

Đại diện Cục CSGT cho biết, sau khi người dân lựa chọn đầy đủ thông tin và bấm xác nhận, hệ thống sẽ cập nhật tình trạng phương tiện, đồng thời gửi thông báo để chủ tài khoản VNeTraffic thực hiện các thủ tục liên quan như thu hồi biển số, đăng ký xe… theo quy định.

“Trong thời gian chưa liên hệ và hoàn tất thủ tục chuyển nhượng chính thức, công dân vẫn là chủ xe hợp pháp đứng tên phương tiện và phải chịu trách nhiệm đối với các vấn đề liên quan đến xe”, đại diện Cục CSGT khuyến cáo.