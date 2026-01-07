Chiều 7/1, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, thời gian gần đây đơn vị nhận được câu hỏi của người dân liên quan đến việc CSGT kiểm tra giấy khám sức khỏe của tài xế.

Cụ thể, người dân phản ánh một số clip cho thấy CSGT kiểm tra giấy khám sức khỏe của tài xế, nếu không có sẽ bị xử phạt. Người dân đặt câu hỏi: Liệu việc kiểm tra, xử phạt như vậy có đúng quy định hay không?

Về nội dung trên, đại diện Cục CSGT khẳng định, lực lượng CSGT khi làm nhiệm vụ trên đường sẽ không kiểm tra giấy khám sức khỏe của người điều khiển phương tiện.

Trong những trường hợp cần thiết, ví dụ như xác định điều kiện sức khỏe của người điều khiển phương tiện liên quan đến tai nạn giao thông hoặc các vụ việc khác, lực lượng chức năng sẽ tiến hành các biện pháp xác minh, điều tra để làm rõ tại thời điểm điều khiển phương tiện, người lái xe có đủ điều kiện sức khỏe hay không.

Cục CSGT khẳng định không kiểm tra giấy khám sức khỏe của tài xế. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Dẫn quy định tại Điều 56 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đại diện Cục CSGT cho biết, khi tham gia giao thông, người lái xe phải mang theo các giấy tờ gồm: Chứng nhận đăng ký xe hoặc bản sao Chứng nhận đăng ký xe có chứng thực kèm theo bản gốc giấy tờ xác nhận của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài còn hiệu lực trong trường hợp phương tiện đang được thế chấp; giấy phép lái xe phù hợp với loại xe điều khiển; Chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới theo quy định của pháp luật; Chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Cũng theo Cục CSGT, trong trường hợp các giấy tờ nêu trên đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử như VNeID hoặc VNeTraffic, việc xuất trình và kiểm tra có thể được thực hiện thông qua tài khoản định danh điện tử theo quy định.