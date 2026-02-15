XEM CLIP:

Ngày 15/2 (tức 28 tháng Chạp), đại diện Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết tổ công tác làm nhiệm vụ trên cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn vừa kịp thời đưa một tài xế bị đau bụng dữ dội đi cấp cứu.

Cụ thể, khoảng 9h cùng ngày, tổ công tác do Thiếu tá Bùi Văn Tươi, cán bộ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, làm tổ trưởng thực hiện tuần tra kiểm soát lưu động từ Km259 đến Km230 cao tốc Pháp Vân - Nghi Sơn. Khi đến Km255 theo hướng Ninh Bình - Hà Nội, tổ công tác phát hiện ô tô biển số 30L-870.XX đỗ bất thường tại làn dừng khẩn cấp.

Tài xế Đào Văn Đ. bị đau bụng dữ dội khi trên đường về quê ăn Tết. Ảnh: CACC

Tiếp cận kiểm tra, CSGT xác định anh Đào Văn Đ. (SN 1996, trú tại Hà Nội) là người điều khiển phương tiện đang bị đau bụng dữ dội, không thể tiếp tục hành trình.

Thiếu tá Bùi Văn Tươi nhanh chóng báo cáo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, xin sử dụng ô tô tuần tra dẫn đường đưa anh Đ. đi cấp cứu.

CSGT sử dụng ô tô tuần tra để dẫn đường, đưa anh Đ. đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Vượt quãng đường gần 10km trong điều kiện giao thông đông đúc, tổ CSGT đã kịp thời đưa tài xế Đ. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam (cũ) để cấp cứu. Hiện sức khỏe của anh Đ. đã ổn định.

Anh Đ. được cấp cứu tại bệnh viện. Ảnh: CACC

Lãnh đạo Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 cho biết khi người dân gặp tai nạn hoặc sự cố bất ngờ trên cao tốc cần báo ngay cho lực lượng CSGT. Các tổ công tác ứng trực sẽ nhanh chóng tiếp cận, hỗ trợ với mục tiêu cao nhất là bảo đảm người dân di chuyển an toàn, thuận lợi trong dịp Tết.