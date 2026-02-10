XEM CLIP:

Tối 10/2, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng – Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3 (Cục CSGT, Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa đưa vào thí điểm hệ thống đèn cảnh báo và bảng điện tử tại các vị trí được xác định là điểm đen tai nạn giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn.

Biển báo, đèn cảnh báo mới được lắp đặt trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cao Bồ – Mai Sơn – Quốc lộ 45 – Nghi Sơn. Ảnh: Đình Hiếu

Theo Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng, việc sử dụng bảng điện tử, đèn cảnh báo cùng hệ thống biển báo nhằm hướng dẫn người tham gia giao thông lưu thông an toàn trên tuyến cao tốc, đặc biệt tại những đoạn thường xuyên xảy ra tai nạn và khu vực có thời tiết xấu, sương mù. Qua đó, các lái xe được nhắc nhở nâng cao ý thức quan sát và chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn.

“Chúng tôi bố trí bảng điện tử cảnh báo ngay tại khu vực trạm thu phí để tài xế có thể nhận biết thông tin ngay từ khi bắt đầu hành trình. Đồng thời, các đèn cảnh báo được lắp đặt trên hệ thống biển báo để nhắc nhở lái xe chú ý đi đúng tốc độ, giữ khoảng cách an toàn. Riêng bảng điện tử lưu động sẽ được bố trí tại các đoạn đường cong, khu vực cua gấp, nơi tầm nhìn bị hạn chế”, Thượng tá Nguyễn Mạnh Thắng nhấn mạnh.

Biển cảnh báo lưu động có thể di chuyển đến nhiều khu vực tùy theo tình hình thời tiết. Ảnh: Đình Hiếu

Cũng theo Đội trưởng Đội CSGT đường bộ cao tốc số 3, bên cạnh việc lắp đặt các biển cảnh báo, đơn vị còn duy trì thường xuyên các tổ tuần tra, kiểm soát trên tuyến, hoạt động cả ban ngày lẫn ban đêm. Qua đó, lực lượng CSGT kịp thời cảnh báo lái xe chú ý quan sát, xử lý tình huống phát sinh và giữ khoảng cách an toàn, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông.