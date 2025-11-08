Chiều 8/11, đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội cho biết, thực hiện kế hoạch của Công an Thành phố, Phòng đang phối hợp với đơn vị chuyên môn để nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn. Hệ thống mới ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và dữ liệu thời gian thực, nhằm nâng cao hiệu quả chỉ huy, điều khiển giao thông.

Theo Phòng CSGT, hiện nay, hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại 563 nút giao trên địa bàn Hà Nội do Công an Thành phố trực tiếp quản lý, vận hành.

Tuy nhiên, phần lớn hệ thống này được đầu tư từ nhiều năm trước, công nghệ cũ, chỉ phù hợp với điều kiện giao thông có lưu lượng thấp. Trong khi đó, tình hình giao thông ngày càng phức tạp, phương tiện cá nhân chiếm tỷ lệ cao (hệ số đi lại trung bình đạt 2,73–3,1 chuyến/người/ngày), trong khi giao thông công cộng chưa có đột phá, dẫn đến áp lực ùn tắc tăng mạnh.

Phòng CSGT Công an Hà Nội phối hợp với đơn vị chức năng nâng cấp hệ thống đèn tín hiệu giao thông. Ảnh: CACC

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an Thành phố, Phòng CSGT đã rà soát, đánh giá toàn bộ hệ thống đèn tín hiệu và xác định nhiệm vụ trọng tâm là nâng cấp, hiện đại hóa hệ thống điều khiển, hướng đến khả năng điều khiển linh hoạt, thích ứng theo dữ liệu giao thông thời gian thực.

Giải pháp trọng tâm được triển khai là thu thập dữ liệu giao thông bằng camera chuyên dụng, phân tích bằng trí tuệ nhân tạo (AI) đạt độ chính xác tới 95%, kết nối với bộ điều khiển đèn tín hiệu thông minh (Traffic Light Controller).

Hệ thống cho phép tự động điều chỉnh thời gian đèn xanh, đèn đỏ theo lưu lượng thực tế, giúp giảm thời gian chờ, tăng thông lượng tại các nút giao.

Đại diện Phòng CSGT Công an Hà Nội đưa ra số liệu, thử nghiệm trong năm 2024 tại hai nút giao trên tuyến Võ Chí Công (Xuân La và Nguyễn Hoàng Tôn) cho thấy hiệu quả rõ rệt: Thời gian chờ giảm 20–30%, dòng xe di chuyển thông suốt, hạn chế ùn ứ trong giờ cao điểm.

Trong thời gian nâng cấp, đèn đếm giây sẽ được tắt. Ảnh: CACC

Hệ thống mới còn có khả năng điều khiển đồng bộ nhiều nút giao trên cùng tuyến, hành lang, tối ưu hóa lưu lượng toàn tuyến. Khi triển khai đồng bộ, hệ thống không chỉ góp phần giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả chỉ huy điều hành, mà còn giảm áp lực cho lực lượng CSGT trong việc trực tiếp điều tiết tại nút giao.

Trong thời gian triển khai thực hiện, hệ thống đèn đếm giây tại một số nút giao sẽ tạm thời không hoạt động để phục vụ công tác nâng cấp, thay thế thiết bị điều khiển. Phòng CSGT đề nghị người tham gia giao thông tuân thủ nghiêm hiệu lệnh của đèn tín hiệu và hướng dẫn của lực lượng CSGT, nhằm bảo đảm an toàn, trật tự và lưu thông thông suốt trong thời gian thi công.