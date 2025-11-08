Sáng 8/11, theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại nhiều ngã tư ở khu vực nội thành Hà Nội như Phan Chu Trinh - Trần Hưng Đạo, Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo, Hàng Bài - Trần Hưng Đạo, Bà Triệu - Trần Hưng Đạo, Quang Trung - Trần Hưng Đạo… không còn đèn đếm giây.

Đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư Hàng Bài - Trần Hưng Đạo không còn đèn đếm giây.

Tại các trụ đèn tín hiệu này, chu kỳ hoạt động như sau: khi gần hết chu kỳ, đèn đỏ sẽ nháy một lần trong khoảng 2-3 giây trước khi chuyển sang đèn xanh. Sau đó, đèn xanh cũng nháy một lần trước khi chuyển sang đèn vàng, rồi tiếp tục sang đèn đỏ.

Do chu kỳ đèn tín hiệu giao thông thay đổi so với trước đây (mỗi chu kỳ đèn đều có đồng hồ đếm giây) nên người tham gia giao thông tỏ ra lúng túng. Nhiều người dừng lại mà không biết nên đi qua hay tiếp tục đứng lại.

Nhiều cột đèn tín hiệu không còn đèn đếm giây. Ảnh: Đình Hiếu

Trao đổi với phóng viên, nhiều người dân đồng tình với việc bỏ đèn đếm giây và cho rằng điều này không ảnh hưởng đến giao thông, trong khi một số ý kiến khác lại phản đối.

Ông Bùi Quang Trung (trú tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết ông rất ngỡ ngàng với chu kỳ đèn mới tại nút giao Ngô Quyền - Trần Hưng Đạo.

“Khi không còn đèn đếm giây, người điều khiển phương tiện phải tập trung hơn, giảm tốc độ đến mức an toàn khi đi qua giao lộ, thậm chí nhường đường cho các phương tiện khác. Thực tế, có nhiều tài xế khi thấy đèn đếm giây còn khoảng 3-4 giây đã cố vượt lên, gây nguy hiểm”, ông Bùi Quang Trung cho biết.

Cùng quan điểm trên, chị Nguyễn Thị Huyền (trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) cho rằng, bỏ đèn đếm giây thì sẽ không còn tình trạng đèn đỏ vẫn còn 5 - 6 giây, người đi xe phía sau đã bóp còi inh ỏi để thúc giục xe phía trước vượt lên.

Tuy nhiên, tài xế Nguyễn Quang Hùng (trú tại phường Cầu Giầy, Hà Nội) cho rằng, nếu cơ quan chức năng tắt đèn đếm giây tại các nút giao thông thì nên có thông báo, hướng dẫn để người lái xe tuân thủ, tránh trường hợp phanh gấp gây tai nạn liên hoàn.