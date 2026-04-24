Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25-27/4) và 30/4-1/5 (từ 30/4-3/5) năm nay rơi vào giai đoạn chuyển mùa, do đó, hình thái thời tiết có sự thay đổi liên tục giữa các ngày.

Cụ thể, dịp nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (từ 25-27/4/2026, tức 9-11/3 âm lịch), ở khu vực Bắc Bộ, trạng thái chủ đạo là nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi; trưa chiều giảm mây, hửng nắng; riêng khu vực Tây Bắc Bộ đêm 25 và ngày 26/4 có mưa rào và giông rải rác.

Từ chiều tối 26-27/4, miền Bắc gia tăng mưa, có mưa rào rải rác và có nơi có giông (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Thời tiết dịp nghỉ lễ về cơ bản thuận lợi cho người dân vui chơi. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Khu vực từ Thanh Hóa đến TP Huế, ngày 25/4, nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có điểm mưa to. Các ngày sau đó giảm mưa, chỉ còn mưa rào và giông vài nơi.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ phổ biến ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi. Riêng phía Bắc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày và đêm 25/4 nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Cảnh báo, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tiêu điểm: Thời tiết tại Việt Trì, Phú Thọ (dịp chính lễ)

Tại khu vực TP Việt Trì và các vùng lân cận tỉnh Phú Thọ, thời tiết từ ngày 25-27/4 được dự báo tương đối thuận lợi cho các hoạt động dâng hương và lễ hội; nhưng vẫn có khả năng xuất hiện mưa rào vào chiều tối và đêm.

Thời tiết khu vực Việt Trì, tỉnh Phú Thọ từ ngày 25-27/4/2026. Nguồn: NCHMF

Nhận định xu thế thời tiết kỳ nghỉ lễ từ 30/4-3/5

Tiếp nối sau kỳ nghỉ Giỗ Tổ, thời tiết trong đợt nghỉ lễ 30/4-1/5 dự báo sẽ có xu hướng ổn định dần.

Cụ thể, tại Bắc Bộ, ngày và đêm 30/4 còn có mưa rào rải rác. Từ ngày 1-3/5, mưa giảm, trời nắng về trưa và chiều, thuận lợi cho các hoạt động vui chơi, du lịch và nghỉ dưỡng của người dân.

Khu vực Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; mưa giông chỉ xuất hiện cục bộ vào chiều tối ở vài nơi.

Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ duy trì ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có giông.

Theo các chuyên gia khí tượng, nhìn chung, thời tiết dịp lễ năm nay khá đa dạng. Mặc dù có mưa rào rải rác ở miền Bắc và miền Trung trong những ngày đầu, nhưng thời tiết sẽ chuyển tốt dần vào giai đoạn sau của kỳ nghỉ. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân lên kế hoạch cho các hoạt động vui chơi, giải trí và du lịch trên khắp cả nước.