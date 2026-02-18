Chiều 18/2, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết trong ngày toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông (32 vụ trên đường bộ, 1 vụ trên đường sắt), làm 22 người chết và 14 người bị thương.

So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ năm 2025, số vụ tai nạn giảm 17 vụ, giảm 9 người chết và giảm 24 người bị thương.

CSGT Hà Nội kiểm tra vi phạm về nồng độ cồn ngay từ đầu năm mới. Ảnh: Đình Hiếu

Đáng chú ý, trong hôm nay, CSGT toàn quốc đã xử lý 5.668 trường hợp vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, bao gồm: 2.812 trường hợp vi phạm nồng độ cồn; 745 trường hợp vi phạm tốc độ; 15 trường hợp sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện...

Cũng theo đại diện Cục CSGT, riêng trên Quốc lộ 1A, lực lượng chức năng đã phát hiện 653 trường hợp vi phạm; trong đó có 271 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.