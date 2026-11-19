Lực lượng CSGT tổ chức tuyên truyền pháp luật, hướng dẫn thực hành kỹ năng lái mô tô trên sa hình cho hàng trăm người dân, góp phần phòng ngừa tai nạn giao thông từ cơ sở.

Thời gian qua, lực lượng CSGT đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn lái xe an toàn cho đồng bào dân tộc thiểu số tại nhiều địa phương.

Điển hình như chiến dịch đào tạo kỹ năng lái xe mô tô, xe gắn máy an toàn được Cục CSGT (Bộ Công an) triển khai trên phạm vi toàn quốc. Chiến dịch hướng tới đào tạo đúng nhóm có nguy cơ cao, nâng cao kỹ năng xử lý tình huống và từng bước phòng ngừa tai nạn giao thông liên quan đến xe máy từ cơ sở.

Lực lượng CSGT hướng dẫn đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mang pháp luật giao thông về với đồng bào dân tộc Chăm



Theo Công an tỉnh An Giang, việc đưa pháp luật về giao thông đến gần hơn với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số luôn là nhiệm vụ trọng tâm được lực lượng CSGT Công an tỉnh chú trọng triển khai.

Trong những ngày đầu tháng 11, Trạm CSGT Châu Phú (Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang) đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Hậu tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho đông đảo đồng bào dân tộc Chăm tại ấp Hà Bao 2, xã Vĩnh Hậu.

Đại diện Trạm CSGT cho biết, ấp Hà Bao 2 (xã Vĩnh Hậu) là địa bàn có đông đồng bào dân tộc Chăm sinh sống, nơi tình hình giao thông có những đặc thù riêng và nhận thức pháp luật của một bộ phận người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vẫn còn những hạn chế nhất định. Thấu hiểu điều đó, với tinh thần chủ động, trách nhiệm và hướng về cơ sở, Trạm CSGT Châu Phú đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an xã Vĩnh Hậu tổ chức buổi tuyên truyền trực tiếp, thiết thực. Sự kiện thu hút 120 người dân trong ấp tham gia.

Tại buổi tuyên truyền, các cán bộ, chiến sĩ CSGT trực tiếp truyền đạt những nội dung trọng tâm, cốt lõi của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông bằng ngôn ngữ gần gũi, dễ hiểu, phù hợp với đặc điểm văn hóa của đồng bào.

Người dân được hướng dẫn tỉ mỉ về các quy tắc bắt buộc khi tham gia giao thông, nổi bật như: Nghiêm chỉnh đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi điều khiển hoặc ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy nhằm bảo vệ vùng đầu của bản thân và người thân.

Tuyệt đối không điều khiển phương tiện cơ giới sau khi đã uống rượu, bia ("Đã uống rượu, bia – không lái xe"), bởi đây là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn thảm khốc.

Chấp hành nghiêm các quy định về tốc độ, tuân thủ tín hiệu đèn giao thông và hệ thống biển báo hiệu đường bộ.

Không giao xe cho người không đủ điều kiện (chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe phù hợp) điều khiển tham gia giao thông.

Bên cạnh việc phổ biến quy định, lực lượng Công an còn lồng ghép phân tích những nguyên nhân phổ biến dẫn đến tai nạn giao thông và hậu quả đối với gia đình, xã hội. Qua đó, vận động người dân nâng cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng.

CSGT Lâm Đồng hướng dẫn kỹ năng lái mô tô trên sa hình cho đồng bào dân tộc thiểu số

Cũng trong tháng 11, tại Nhà văn hóa bon Mê Ra, xã Tuy Đức (tỉnh Lâm Đồng), Tổ CSGT Tuy Đức (Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp với Công an xã Tuy Đức tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho 350 người dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.

Tại buổi tuyên truyền, lực lượng CSGT tập trung phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ; những hành vi vi phạm thường gặp và mức độ nguy hiểm khi vi phạm; tác hại của việc sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện; quy định về tốc độ, đội mũ bảo hiểm, điều kiện của người điều khiển phương tiện và các biện pháp phòng ngừa tai nạn giao thông.

Tổ công tác cũng đã phát 350 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và trao tặng 10 mũ bảo hiểm cho người dân.

Đặc biệt, người dân còn được trực tiếp hướng dẫn thực hành kỹ năng lái xe mô tô trên sa hình, cách xử lý các tình huống khi tham gia giao thông tại nơi giao nhau, kỹ năng rẽ trái, rẽ phải, quay đầu xe và điều khiển phương tiện an toàn.

Bên cạnh đó, lực lượng CSGT hướng dẫn người dân quét mã QR để tham gia kiểm tra, đánh giá nhận thức và kiến thức pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Thông qua hoạt động tuyên truyền kết hợp hướng dẫn thực hành và kiểm tra nhận thức, người dân được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định, xây dựng văn hóa giao thông an toàn trong cộng đồng, nhất là tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.