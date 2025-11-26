Việc ăn khoai lang vào hai thời điểm trên giúp cơ thể tận dụng tốt hơn lượng carbohydrate phức hợp và chất xơ có trong khoai lang, từ đó giữ mức năng lượng ổn định, hạn chế cảm giác đói.

Bổ sung vitamin và dưỡng chất

Khoai lang là thực phẩm giàu vitamin A, vitamin B6, chất xơ và kali - những dưỡng chất quan trọng cho các chức năng sinh lý cơ bản của cơ thể. Dù bạn ăn vào buổi sáng, buổi trưa hay buổi tối, khoai lang đều đóng góp vào việc cải thiện sức khỏe, vì các vitamin và khoáng chất này tham gia vào nhiều quá trình quan trọng như miễn dịch, chuyển hóa và hoạt động của hệ thần kinh.

Khoai lang là thực phẩm dân dã nhưng có nhiều giá trị dinh dưỡng. Ảnh: Ban Mai

Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ, khoảng 200g khoai lang nướng cung cấp khoảng 180 calo, 0,3g chất béo, 4g protein, 41g carbohydrate, 13g đường, 6,6g chất xơ, 72mg natri, 950mg kali, 76mg canxi, 1.920 microgram vitamin A, 23.000 microgram beta-carotene và 39mg vitamin C. Đây là những thành phần dinh dưỡng có lợi cho cơ thể. Ngoài các chất kể trên, khoai lang còn chứa sắt, magiê, đồng, phốt pho cùng những vitamin và khoáng chất thiết yếu khác.

Nhờ vào thành phần dinh dưỡng phong phú, khoai lang có thể hỗ trợ chống oxy hóa và viêm, góp phần bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim và ung thư, duy trì chức năng thị giác và thần kinh, đồng thời cải thiện sức khỏe đường ruột và hỗ trợ hàng rào bảo vệ ruột hoạt động hiệu quả hơn.

Mang lại cảm giác no

Lượng chất xơ dồi dào trong khoai lang có tác dụng làm chậm quá trình tiêu hóa, giúp thức ăn nằm lâu hơn trong dạ dày. Điều này khiến bạn có cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá mức hoặc ăn vặt không cần thiết. Đây là một lợi ích quan trọng đối với những người đang cố gắng kiểm soát cân nặng hoặc cải thiện thói quen ăn uống.

Chất xơ trong khoai lang còn giúp làm chậm quá trình rỗng dạ dày, ổn định đường huyết và hạn chế tình trạng thèm ăn do hạ đường huyết. Nếu ăn khoai lang vào buổi sáng hoặc trưa, bạn sẽ duy trì được cảm giác no trong nhiều giờ. Ngay cả khi ăn vào buổi tối, khoai lang cũng giúp hạn chế đói đêm. Việc bổ sung đủ chất xơ hằng ngày từ khoai lang có thể cải thiện sức khỏe trao đổi chất, giảm nguy cơ bệnh tim mạch, hỗ trợ đại tràng khỏe mạnh và cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột.

Tăng năng lượng

Khoai lang là nguồn carbohydrate phức hợp - loại tinh bột và chất xơ được cơ thể tiêu hóa chậm, giúp đường được hấp thụ từ từ vào máu. Điều này khiến mức năng lượng duy trì đều đặn thay vì tăng nhanh rồi giảm đột ngột như khi ăn carbohydrate đơn. Vì vậy, ăn khoai lang vào bữa sáng hoặc trưa có thể giúp bạn có nguồn năng lượng ổn định cho cả ngày dài.

Khi nào không nên ăn khoai lang?

Theo Verywellhealth, dù khoai lang nhìn chung là thực phẩm lành mạnh nhưng không phù hợp với tất cả mọi người. Tránh ăn khoai lang vào bất kỳ thời điểm nào trong ngày hoặc hỏi ý kiến nhân viên y tế nếu bạn:

- Bị dị ứng khoai lang: Ăn thực phẩm mà bạn dị ứng có thể gây ra các triệu chứng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng.

- Cần tuân theo chế độ ăn ít chất xơ: Khoai lang chứa nhiều chất xơ.

- Có nguy cơ bị sỏi thận: Khoai lang chứa lượng oxalat cao, có thể góp phần hình thành sỏi thận.