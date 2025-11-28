Những thói quen trên có thể gây khó tiêu, căng thẳng, rối loạn đường huyết và các vấn đề sức khỏe lâu dài. Một bữa sáng cân bằng và đúng giờ sẽ tạo nền tảng tích cực cho cả ngày của bạn.

Bữa sáng khởi động quá trình trao đổi chất của cơ thể và giúp bạn duy trì năng lượng. Những thói quen không lành mạnh khi ăn sáng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Theo Tiến sĩ Hansaji Yogendra (Học viện Yoga Ấn Độ), dưới đây là 4 sai lầm phổ biến:

Tắm ngay sau khi ăn sáng

Thói quen này có thể cản trở quá trình tiêu hóa. Khi bạn tắm ngay sau bữa sáng, “lửa tiêu hóa” bị suy giảm. Sự suy yếu đó có thể làm chậm quá trình tiêu hóa và dẫn đến chứng khó tiêu.

Ăn sáng đúng cách giúp bạn có khởi đầu tốt vào ngày mới. Ảnh: Ban Mai

Ăn sáng muộn

Bạn nên ăn sáng trong vòng 2 giờ sau khi thức dậy, tốt nhất, nên trước 9h. Cơ thể cần nước và thức ăn sau một đêm nhịn đói. Ăn sáng sớm giúp giảm áp lực lên cơ thể. Ăn sáng muộn khiến cơ thể bạn chịu nhiều áp lực hơn. Bữa sáng nên cách bữa tối khoảng 12 giờ.

Nếu bạn tập thể dục buổi sáng, tốt hơn nên uống một ít chất lỏng, nước ép hoặc dùng một loại trái cây như chuối. Chuối chứa carbohydrate dễ tiêu hóa giúp cung cấp năng lượng cho việc tập luyện và cũng giảm nguy cơ chuột rút cơ.

Bỏ bữa sáng

Nhiều người không cảm thấy đói khi mới ngủ dậy nên bỏ qua bữa sáng, ảnh hưởng đến mức đường huyết. Đường huyết giảm có thể ảnh hưởng đến tâm trạng và năng lượng của bạn. Các nghiên cứu cho thấy việc bỏ bữa sáng có nguy cơ gây ra tiểu đường tuýp 2, tăng huyết áp, các vấn đề tim mạch và béo phì. Nghiên cứu cũng cho thấy những người bỏ bữa sáng có chỉ số khối cơ thể (BMI - xác định một người có bị thiếu cân hay thừa cân) cao hơn so với những người ăn sáng đúng giờ.

Ăn quá ít

Nhiều người ăn quá ít do vội đi làm. Điều này có thể khiến bạn thiếu hụt các dưỡng chất cần thiết cho cả ngày, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Bữa sáng nên thịnh soạn, bao gồm carbohydrate, protein và vi chất dinh dưỡng. Vì vậy, hãy đảm bảo bạn ăn đủ vào bữa sáng và bổ sung sữa, sữa chua, các loại hạt… để có đủ protein và vitamin.

Bữa ăn đầu ngày quyết định trạng thái tinh thần của bạn trong ngày. Thói quen ăn sáng đúng có thể giúp bạn tránh khỏi nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, các vấn đề tim mạch, tăng huyết áp và nhiều vấn đề sức khỏe khác; cải thiện khả năng tập trung và trí nhớ.