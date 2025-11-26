Kim Hyung-suk, giáo sư triết học 105 tuổi của Đại học Yonsei, là tác giả nam sống thọ nhất thế giới và cũng là một trong những triết gia được kính trọng ở Hàn Quốc. Ông đã dành hơn một thế kỷ để suy ngẫm về ý nghĩa của một cuộc sống tốt đẹp. Triết lý của ông là "tránh tức giận và nuôi dưỡng sự bình yên".

Ông nói: “Nếu phải đưa lời khuyên, tôi sẽ nói hãy giữ trái tim luôn trẻ, có đức tin vững vàng và sống mà không tuyệt vọng”.

Sinh năm 1920, ông đã trải qua những năm tháng chiến tranh, chia cắt và quá trình hiện đại hóa chóng mặt vậy mà ông vẫn rất minh mẫn, tiếp tục giảng dạy, viết báo và xuất bản sách.

Ông Kim tròn 103 tuổi khi viết 100 Years of Wisdom (100 năm minh triết), cuốn sách giúp ông được Guinness công nhận là tác giả nam lớn tuổi nhất thế giới. Giờ đây, ở tuổi 105, ông tiếp tục ra mắt tác phẩm khác mang tên A Hundred Years of Legacy (Trăm năm di sản), phá kỷ lục đặc biệt của chính mình.

Tác giả Kim Hyung-seuk tại cuộc họp báo vào đầu tháng 11. Ảnh: Yonhap

Xuất hiện tại buổi họp báo gần đây ở Seoul, ông Kim trông vẫn điềm tĩnh và tỉnh táo khi chia sẻ về hành trình sống lâu đáng kinh ngạc của mình. Tác giả người Hàn Quốc nói chuyện với giọng trầm, chậm rãi và ôn hòa khi hồi tưởng về cuộc đời dài của mình.

Thuở nhỏ, ông yếu ớt đến mức mẹ từng cầu nguyện cho ông sống qua tuổi 20. Thế mà nay, ở tuổi hơn 100, ông vẫn xuất hiện trên truyền hình, đi giảng và viết sách - khiến câu ông được hỏi nhiều nhất trở nên quá quen thuộc: Bí quyết khỏe mạnh của ông là gì?

Ông Kim cho biết bí quyết của ông hầu như không liên quan tới y học hay may mắn mà gần như hoàn toàn đến từ tâm thế sống.

Ông nhận thấy những người bạn sống đến 100 tuổi của mình cũng có điểm chung như vậy. “Họ không nói xấu người khác và không nổi nóng. Chỉ trích hay mất bình tĩnh là dấu hiệu của sự yếu đuối cảm xúc… Tâm trí vốn không bao giờ già. Sống là nuôi dưỡng bản thân, là để trái tim lớn lên", tác giả 105 tuổi bày tỏ.

Ngay cả hiện tại, ông Kim vẫn cho rằng hy vọng là động lực cho mọi việc ông làm. Cuốn sách mới nhất của ông nhấn mạnh tầm quan trọng của lương tâm, chân lý và tính nhân văn trong thời đại bị công nghệ biến đổi mạnh mẽ.

“Tôi còn hy vọng không? Suốt trăm năm qua, hy vọng luôn ở phía trước tôi. Giờ đây, thời gian của tôi đang dần khép lại. Nhưng một hy vọng lớn hơn vẫn còn dành cho những thế hệ trẻ Hàn Quốc - cho học trò của tôi và học trò của họ. Hy vọng của tôi thuộc về họ”, ông Kim viết trong tác phẩm của mình.