Ở tuổi 83, khi nhiều người đã an hưởng tuổi già bên con cháu, cụ bà Chung Minh Anh vẫn thức dậy từ 5h sáng, tự tay chuẩn bị từng mẻ hoành thánh để phục vụ khách.

Giữa những hàng bách xanh hàng nghìn năm tuổi trên con đường Thục cổ thuộc huyện Kiếm Các, thành phố Quảng Nguyên, tỉnh Tứ Xuyên, một quán hoành thánh nhỏ đang trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích.

Mỗi khi người đi bộ đường dài ngang qua thôn Phi Phượng, thị trấn Phổ An, mùi nước dùng gà thơm phức từ căn nhà cũ của bà Chung Minh Anh lại níu chân họ. Ở tuổi 83, người phụ nữ được mọi người trìu mến gọi là "bà Chung" vẫn thoăn thoắt gói bánh, chuẩn bị những bát hoành thánh nóng hổi, theo trang QQ.

Cụ bà 83 tuổi bên căn bếp quen thuộc với món ăn đậm chất quê hương. Ảnh: QQ

Ít ai biết rằng, căn nhà nơi bà mở quán từng là nơi gia đình sinh sống qua nhiều thế hệ. Khu vực này trước kia cũng là một trạm dừng chân quan trọng trên con đường Thục cổ, nơi xe ngựa và khách qua đường thường xuyên qua lại.

Ngày nay, khi tuyến đường trở thành điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thích trekking (đi bộ đường dài), quán ăn của bà Chung lại một lần nữa mang đến sức sống mới cho vùng đất cổ.

Bà Chung lớn lên bên con đường Thục cổ. Từ nhỏ, bà đã theo cha mẹ làm nghề bán đồ ăn dọc tuyến đường này. Công việc gắn bó từ thuở thiếu thời giúp bà tích lũy nhiều kinh nghiệm chế biến những món ăn truyền thống.

Những năm gần đây, hoạt động đi bộ khám phá con đường cổ ngày càng phát triển. Tuy nhiên, hành trình qua các cung đường núi thường kéo dài, trong khi địa điểm ăn uống, nghỉ chân và bổ sung thực phẩm dọc tuyến còn hạn chế.

Nhận thấy nhiều du khách cần một bữa ăn nóng sau chặng đường dài, bà Chung quyết định khôi phục nghề làm hoành thánh đã tạm gác lại nhiều năm, mở một cửa hàng ngay trong căn nhà cũ.

"Tôi chỉ muốn những người đi bộ ngang qua có một bát canh nóng và một nơi để nghỉ chân", bà chia sẻ.

Không chạy theo những món ăn cầu kỳ, bà Chung tập trung giữ hương vị truyền thống. Hoành thánh được làm thủ công ngay tại quán, nhân thịt tươi trộn thêm lạc giã nhỏ để tạo mùi thơm đặc trưng. Nước dùng được ninh từ gà, có vị thanh nhẹ, không ngấy, mang đậm phong cách ẩm thực gia đình vùng Bắc Tứ Xuyên.

Để chuẩn bị đủ nguyên liệu phục vụ khách, bà thường thức dậy từ hơn 5h sáng, từ ninh nước dùng, chuẩn bị nhân bánh đến làm các món ăn kèm đều được thực hiện trong ngày. Bà không sử dụng thực phẩm để qua đêm.

Quán hoành thánh của bà rất đắt khách. Ảnh QQ

Chính sự chỉn chu trong chế biến, mức giá hợp lý và cách phục vụ nhiệt tình đã giúp quán nhỏ ngày càng được nhiều người biết đến. Ngày thường, khách đã ra vào liên tục, còn vào dịp lễ, Tết, quán gần như luôn trong tình trạng đông kín.

Đáng chú ý, thực khách tìm đến từ nhiều địa phương khác nhau.

"Nguyên liệu chúng tôi sử dụng đều rất chất lượng, khách hàng ăn xong đều hài lòng. Thời điểm đông khách nhất, mỗi ngày quán có thể bán 700-800 bát. Ở tuổi này mà vẫn có được công việc kinh doanh như vậy, trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới", bà Chung vui vẻ nói.

Quán không chỉ mang lại niềm vui và nguồn thu nhập cho bà Chung mà còn giúp những người dân xung quanh có thêm công việc.

Khi lượng khách tăng lên, một mình bà không thể đảm đương toàn bộ công việc nên đã thuê thêm 6 người dân địa phương đến phụ giúp. Nhờ đó, họ có thể làm việc gần nhà, vừa chăm lo gia đình vừa có thêm thu nhập.

Chị Tiên Tuyết Thanh, một nhân viên của quán, chia sẻ mỗi tháng có thể kiếm được hơn 2.000 nhân dân tệ (khoảng 7,75 triệu đồng). Công việc giúp chị vừa có thu nhập, vừa chủ động sắp xếp thời gian chăm lo gia đình.

Với bà Chung, điều quan trọng nhất không chỉ là quán bán được bao nhiêu bát mỗi ngày mà còn là niềm vui khi được tiếp tục làm công việc mình yêu thích và giúp ích cho những người xung quanh.