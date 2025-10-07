Tại khu chung cư Ecohome 1 (phường Đông Ngạc), nước mưa dâng cao gần 1m, bao trùm toàn bộ lối ra vào, khiến khu vực này gần như bị cô lập.

Mặc dù be bờ, đắp đập, bớm nước nhưng khu chung cư Ecohome 1 vẫn ngập trong nước.

Anh Lê Văn Tuấn, cư dân Ecohome 1, chia sẻ: “Nhìn dãy xe ô tô chìm trong nước mà tôi xót lắm. Không biết sau khi ngập, mang đi sửa liệu còn sử dụng được không. Trong đợt mưa trước, nhiều người đã phải sửa xe vì ngập, giờ lại tiếp tục”.

Không chỉ thiệt hại về tài sản, cuộc sống cư dân bị cũng bị đảo lộn. Chị Văn Thị Hồng Nhung than thở: “Ra ngoài cũng khó, ở trong cũng không yên. Mới thoát ngập được vài ngày, giờ lại ngập tiếp. Các tuyến đường xung quanh đều bị chia cắt, muốn đi chợ hay đưa con đi học đều bất khả thi”.

Trước nguy cơ nước tiếp tục dâng cao, hàng chục cư dân đã phối hợp cùng ban quản lý tòa nhà chạy đua với thời gian, dựng “tường bao tạm” bằng bao tải cát, gạch đá để ngăn nước tràn xuống hầm gửi xe.

Tại Ecohome 3, chỉ cách đó vài trăm mét, hàng loạt ô tô bị nước nhấn chìm. Rác thải theo dòng nước tràn ngập lối đi, bủa vây quanh các tòa nhà, tạo nên khung cảnh hỗn độn.

Rác thải bao vây, ô tô bị nước nhấn chìm tại Ecohome 3.

Anh Đỗ Đức Cung, thành viên đội trực chống ngập, cho biết: “Chúng tôi phải thay phiên nhau trực liên tục, vừa tát nước, vừa dựng tường chắn tạm. Đến chiều 7/10, nước tạm rút, nhưng nếu mưa vẫn tiếp tục thì nguy cơ cao hầm xe sẽ bị ngập”.

Nước ngập khắp nơi ở Ecohome

Còn tại khu đô thị Resco (phường Đông Ngạc), người dân không còn lối thoát ra ngoài.

Anh Lê Minh Tâm, một cư dân cho biết, rất may gia đình anh đã mua thuyền này làm phương tiện đi lại. Tuy vậy, việc bơi thuyền ra ngoài cũng không dễ dàng.