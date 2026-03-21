Tôi rất thích ăn củ đậu vì cảm giác giòn mát, dễ chịu. Gần đây, khi có nhu cầu giảm cân, tôi thấy trên các diễn đàn về ăn uống lành mạnh nhiều người chia sẻ rằng loại củ này có thể hỗ trợ giảm cân. Xin bác sĩ tư vấn cụ thể về công dụng của củ đậu và liệu ăn củ đậu có thực sự giúp giảm cân hay không? (Hoàng Thị Hà My - Hà Nội).

Tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh (Hà Nội) tư vấn:

Củ đậu là loại thực phẩm quen thuộc, giá rẻ, dễ tìm ở các chợ dân sinh. Không chỉ là món ăn vặt giòn mát, thanh nhẹ, củ đậu còn được xem là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn ăn ngon mà vẫn tốt cho sức khỏe, không lo tăng cân.

Thành phần của củ đậu chủ yếu là nước, chiếm khoảng 86-90%, cùng với một lượng nhỏ tinh bột (khoảng 2,4%), đường tự nhiên (4,51%) và protein (1,46%), đặc biệt gần như không chứa chất béo. Củ đậu chứa một số chất chống oxy hóa, có tác dụng ngăn ngừa tổn thương tế bào như vitamin C, các chất chống oxy hóa khác như vitamin E, selen và beta-carotene. Một củ đậu 400g đáp ứng đủ vitamin C cho 1 người trưởng thành trong một ngày.

Thực phẩm lành mạnh: Với hàm lượng nước cao, củ đậu có tác dụng giải nhiệt, giải khát hiệu quả trong những ngày thời tiết nóng bức. Bên cạnh đó, củ đậu còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể.

Không chỉ vậy, củ đậu còn được đánh giá là thực phẩm an toàn, ít qua chế biến và hầu như không chứa chất bảo quản. Đây là một trong những lý do khiến nhiều người lựa chọn củ đậu như món ăn vặt lành mạnh thay cho các loại đồ ăn chế biến sẵn.

Hỗ trợ tiêu hóa: Củ đậu có vị ngọt, tính mát, giúp thanh nhiệt, giải độc và hỗ trợ nhuận tràng nhờ chứa nhiều chất xơ. Việc bổ sung củ đậu trong khẩu phần ăn có thể cải thiện hoạt động của hệ tiêu hóa, giảm tình trạng táo bón và hỗ trợ đường ruột khỏe mạnh.

Củ đậu có nhiều tác dụng cho sức khoẻ. Ảnh: Hoa Linh

Ngoài ra, chất xơ có thể giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ do làm giảm cholesterol "xấu" và huyết áp.

Làm đẹp da: Loại củ này còn được nhiều chị em tận dụng như một nguyên liệu làm đẹp tự nhiên. Nhờ hàm lượng nước cao, củ đậu có thể cấp ẩm cho da, giảm khô nẻ, đặc biệt trong mùa hanh khô. Bạn có thể dùng củ đậu tươi thái lát đắp trực tiếp hoặc ép lấy nước làm mặt nạ, giúp da mềm mịn, căng bóng và tươi sáng hơn.

Giảm cân: Do không chứa chất béo và có hàm lượng calo thấp, củ đậu rất thích hợp cho người đang muốn kiểm soát cân nặng hoặc giảm cân. Đây là món ăn vặt vừa ngon miệng vừa hạn chế tích tụ năng lượng dư thừa. Bạn có thể bổ sung củ đậu vào chế độ ăn của mình hay thay các món ăn vặt khác.

Tốt cho phụ nữ mang thai: Trong giai đoạn phụ nữ ốm nghén, củ đậu cũng là lựa chọn phù hợp. Vị ngọt nhẹ, giòn mát giảm cảm giác nhạt miệng, kích thích ăn uống mà vẫn đảm bảo cung cấp nước cho cơ thể.

