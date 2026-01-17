Ngày 17/1, Công an TP Đà Nẵng vừa khởi tố và bắt tạm giam 7 bị can để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Các bị can gồm: Nguyễn Văn Chung (SN 1994), Nguyễn Đức Long (SN 2000), Ong Khắc Minh (SN 2000), Tạ Văn Bá (SN 1989), Cao Bá Nam Việt (SN 1991), Vũ Trí Huy (SN 1995) và Nguyễn Anh Đô (SN 1999) cùng trú tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, ngày 12/1, Công an TP Đà Nẵng nhận đơn tố giác của bà P.T.T. (SN 1990, trú Đà Nẵng) cùng một số bị hại khác, phản ánh việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức kêu gọi đầu tư tiền ảo trên sàn giao dịch giả mạo mang tên Nasdaq.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định từ đầu năm 2024, Nguyễn Văn Chung sang Campuchia, móc nối với một đối tượng người Trung Quốc tên A Long để tổ chức hoạt động lừa đảo tại khu Kim Sa 3, Bavet (Campuchia).

Công an đọc lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng. Ảnh: Thành Anh

Chung tuyển mộ nhiều người Việt Nam, phân công vai trò cụ thể, sử dụng các website giả mạo Nasdaq, lập nhóm Zalo, Telegram với hàng chục tài khoản ảo nhằm “đánh sóng”, tạo niềm tin cho nhà đầu tư.

Các đối tượng dựng kịch bản “báo lãi”, giả danh chuyên gia đầu tư để dụ dỗ bị hại nạp tiền. Sau khi chiếm đoạt, dòng tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng, quy đổi sang tiền ảo nhằm che giấu nguồn gốc. Tổng số tiền chiếm đoạt ước tính ban đầu khoảng 14 tỷ đồng.

Khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật, gồm: USB chứa kịch bản lừa đảo, nhiều thiết bị điện tử, hơn 5,2 tỷ đồng tiền mặt, ngoại tệ, hàng chục vòng kim loại màu vàng, 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhiều dữ liệu điện tử.

Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.