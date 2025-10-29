Chỉ đạo trên được UBND TP Hà Nội nêu trong văn bản về việc tăng cường công tác quản lý, vận hành hệ thống thoát nước các khu đô thị chưa hoàn chỉnh, chưa bàn giao trên địa bàn.

Việc này nhằm đảm bảo vai trò quản lý nhà nước được thực hiện thống nhất, hiệu quả và sự đồng bộ của hệ thống hạ tầng toàn thành phố, từng bước khắc phục tình trạng úng ngập vào mùa mưa bão, đặc biệt khi có mưa lớn.

Đối với chủ đầu tư các khu đô thị, Hà Nội yêu cầu khẩn trương bố trí nguồn lực, tập trung đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị, trong đó có hệ thống thoát nước, hồ điều hòa theo dự án đầu tư được duyệt để bàn giao công trình sau đầu tư cho cấp có thẩm quyền quản lý theo phân cấp, quy định.

Cùng với đó, chủ đầu tư phải chủ động duy tu, duy trì, vận hành hệ thống thoát nước, phối hợp với UBND xã, phường và đơn vị vận hành thoát nước để xử lý kịp thời các sự cố, khơi thông dòng chảy, đảm bảo phục vụ tốt đời sống dân cư.

Cơn mưa lớn sáng 7/10 khiến nước ngập sâu ở nhiều khu vực trong khu đô thị Ngoại giao Đoàn, Hà Nội. Ảnh: N.P. Đức Trung

Đối với các hạng mục hạ tầng kỹ thuật độc lập thuộc khu đô thị đã hoàn thành, đủ điều kiện bàn giao, thành phố yêu cầu khẩn trương bàn giao cho cơ quan nhà nước tiếp nhận, quản lý, duy tu theo quy định.

UBND các xã, phường có trách nhiệm kiểm tra, giám sát và đôn đốc chủ đầu tư trong công tác vận hành, duy tu hệ thống hạ tầng kỹ thuật; xử lý vi phạm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với trường hợp chậm bàn giao, không thực hiện duy tu, duy trì.

UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc các địa phương và chủ đầu tư thực hiện nghiêm quy định về quản lý, duy tu, duy trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật.

Cơ quan này cũng sẽ xem xét việc tiếp nhận, quản lý các công trình độc lập đủ điều kiện. Sở có trách nhiệm thống kê toàn bộ các khu đô thị đã hoàn thành hạ tầng nhưng chưa bàn giao, đề xuất UBND thành phố phương án xử lý các trường hợp chậm bàn giao hoặc chậm hoàn thiện công trình.

Ghi nhận thực tế, thời gian qua, nhiều khu đô thị mới tại Hà Nội rơi vào cảnh “cứ mưa to là ngập nước” như Nam An Khánh, Ciputra, Starlake, Ngoại Giao Đoàn, Geleximco... Các khu đô thị mới, dù được quảng bá có hạ tầng đồng bộ, vẫn lặp lại cảnh mưa to là ngập, trong khi giá nhà tại các khu này vẫn cao chót vót.

Theo KTS Phạm Thanh Tùng, chuyên gia phản biện độc lập, sự phát triển tràn lan của các khu đô thị bám theo tuyến đường mới mở khiến hạ tầng mọc lên nhanh chóng, nhưng nhiều khu lại thiếu kết nối với hệ thống thoát nước tổng thể của thành phố.

Bên cạnh đó, Hà Nội hiện chưa có bản đồ cốt nền đô thị. Nhiều tuyến đường lấy vỉa hè làm cốt, chưa có bản đồ thống nhất, khiến quy hoạch đô thị trở nên chắp vá, thiếu đồng bộ.

Ngập lụt ở Hà Nội không còn là câu chuyện thiên tai bất khả kháng, mà là hệ quả của những lỗ hổng trong quy hoạch và quản trị đô thị. Theo vị kiến trúc sư này, việc khắc phục sẽ rất khó khăn, không thể một sớm một chiều. Tuy nhiên, ông cho rằng đã đến lúc thành phố phải rà soát toàn bộ dữ liệu, số liệu quy hoạch để bảo đảm tính trung thực, minh bạch và hiệu quả.