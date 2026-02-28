Mới đây, ông Critelli còn gây xúc động mạnh khi trình diễn saxophone trước một trận đấu khúc côn cầu trên băng, nhận được sự cổ vũ của hàng nghìn khán giả.

Âm nhạc là phần không thể tách rời trong cuộc đời của ông Critelli. Ông bắt đầu chơi saxophone từ năm 13 tuổi và đến nay vẫn duy trì thói quen tập ít nhất một giờ mỗi ngày.

Sinh tháng 4/1921, ông Critelli nhập ngũ năm 22 tuổi, phục vụ tại châu Âu với vai trò trung sĩ tham mưu và thợ máy phi cơ. Sau chiến tranh, ông làm trong ngành xây dựng, vận tải và sau đó trở thành giáo viên trung học ở Brooklyn. Ông có bằng cử nhân âm nhạc và thạc sĩ giáo dục. Hiện nay, dù thể lực không còn như trước, ông cho biết tinh thần mình vẫn minh mẫn. Ông chưa từng mắc ung thư hay bệnh tim.

Khi được hỏi về bí quyết sống thọ, ông Critelli không nói nhiều về thói quen cá nhân mà chia sẻ về lối sống lành mạnh, đặc biệt là chế độ ăn uống.

Lớn lên trong gia đình nghèo ở Italy, ông Critelli ăn chủ yếu thực vật tự trồng trọt. Thói quen dùng nhiều rau củ, trái cây và dầu ô liu - đặc trưng của chế độ ăn Địa Trung Hải - được ông duy trì suốt đời. Ông chú trọng dinh dưỡng và tránh xa đường, dù thích đồ ngọt.

Mỗi sáng, ông ăn yến mạch với sữa và hạnh nhân, sữa chua Hy Lạp, bánh mì nướng và uống cà phê. Các bữa còn lại thường có cá, một ít thịt, đậu đen, đậu gà; gần đây ông dùng cà tím chiên, phô mai ricotta và trái cây tươi như nho, chuối, dâu tây.

Ông Dominick Critelli vẫn có thể chơi nhạc cụ khi đã hơn 100 tuổi. Ảnh: YouTube

Đặc biệt, theo Today, có ba thực phẩm ông Critelli cho biết đã sử dụng “suốt cả đời”:

Diếp xoăn: Khi còn sống ở Italy, gia đình ông trồng và thu hoạch loại rau này để làm salad. Diếp xoăn giàu vitamin A, C, E, K và nhóm B cùng các khoáng chất như canxi, magie, sắt, kẽm, mangan. Lá rau chứa hàm lượng kali cao, được cho là có lợi cho hệ tim mạch.

Dầu ô liu nguyên chất: Ông trộn rau với dầu ô liu và một chút giấm. Dầu ô liu là thành phần cốt lõi của chế độ ăn Địa Trung Hải, nổi tiếng với lợi ích cho tim và não.

Rượu vang đỏ: Ông thường uống nửa ly mỗi ngày. Dù hướng dẫn dinh dưỡng hiện nay khuyến nghị hạn chế rượu, một số nghiên cứu năm 2024 cho thấy uống ở mức vừa phải có thể liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim thấp hơn so với không uống.

Ngoài dinh dưỡng, ông Critelli cho rằng đam mê một thứ gì đó, mối quan hệ gia đình thân thiết và những chuyến đi cũng góp phần vào tuổi thọ của ông. Tuy nhiên, xuyên suốt hơn một thế kỷ cuộc đời, chế độ ăn nhiều thực vật, dầu ô liu và kiểm soát đường vẫn là nền tảng bền bỉ trong lối sống của người đàn ông 104 tuổi.