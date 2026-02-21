Từ xa xưa, đi bộ đã được xem là phương pháp rèn luyện thân thể hiệu quả, chống lão hóa và kéo dài tuổi thọ. Đoạn thơ: “Tre khô từ lá, người già từ chân / Mỗi ngày đi nghìn bước / Chẳng cần tới tiệm thuốc” thể hiện quan niệm: Sự lão hóa của con người bắt đầu từ đôi chân và việc duy trì thói quen đi bộ mỗi ngày giúp cơ thể khỏe mạnh, ít bệnh tật.

Hai dấu hiệu ở bàn chân phản ánh sức khỏe tốt, khả năng sống thọ của một người:

Gân ở bàn chân mềm

Theo Aboluowang, khi bạn sờ vào gân bàn chân mà cảm thấy mềm, đàn hồi tốt, đó là dấu hiệu cho thấy mạch máu còn khỏe mạnh. Ngược lại, nếu gân cứng, kém đàn hồi, có thể mạch máu đã bắt đầu lão hóa. Về mặt sinh lý, mạch máu khỏe cần có độ mềm nhất định để co giãn linh hoạt theo nhịp tim. Khi mạch xơ cứng hoặc tắc nghẽn, nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, cao huyết áp và đột quỵ sẽ tăng lên đáng kể. Vì vậy, bàn chân “mềm” không chỉ nói lên khả năng vận động tốt mà còn phản ánh tình trạng mạch máu tương đối trẻ.

Bàn chân bộc lộ nhiều về sức khỏe của bạn. Ảnh minh họa: Heart

Bàn chân ít bị tê

Trong điều kiện bình thường, nếu không ngồi hay đứng quá lâu, không bị đè ép hoặc giữ một tư thế cố định trong thời gian dài, bàn chân sẽ không xuất hiện cảm giác tê. Nếu hiện tượng tê chân xảy ra thường xuyên, không rõ nguyên nhân bên ngoài, đó có thể là dấu hiệu máu lưu thông kém do mạch máu bị tắc nghẽn hoặc tổn thương thần kinh. Tình trạng này thường liên quan đến các bệnh mạn tính như tiểu đường, rối loạn tuần hoàn ngoại biên - những yếu tố làm giảm chất lượng sống và ảnh hưởng tiêu cực đến tuổi thọ.

Các nghiên cứu hiện đại cũng ghi nhận đi bộ và các hoạt động thể chất khác liên quan mật thiết với sức khỏe lâu dài. Phân tích đăng trên tạp chí Y học Thể thao Anh cho thấy những người đi bộ nhanh có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn đáng kể so với những người ít vận động - đặc biệt là nguy cơ tử vong do tim mạch và đột quỵ giảm rõ rệt.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến nghị mỗi tuần, người trưởng thành nên có ít nhất 150 phút hoạt động thể lực mức trung bình, trong đó đi bộ nhanh là hình thức phù hợp với hầu hết mọi người và liên quan đến giảm nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường loại 2, một số loại ung thư và cải thiện tuổi thọ tổng thể.

Một nghiên cứu theo dõi hơn 400.000 người ở châu Âu kết luận rằng tăng số bước đi mỗi ngày liên quan đến giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân ở mọi lứa tuổi và không có ngưỡng “quá nhiều” đối với lợi ích sức khỏe.