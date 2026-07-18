Cụ ông H.V.L (94 tuổi, Hưng Yên) đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) sau khi mắc uốn ván toàn thể nặng do bị gà mổ vào gót chân trái.

Khoảng 10 ngày trước khi nhập viện, ông L. bị gà mổ vào chân. Nghĩ là vết thương nhỏ, ông rửa qua bằng nước sạch, không đến cơ sở y tế xử trí cũng như không tiêm phòng uốn ván.

Vài ngày sau, bệnh nhân xuất hiện đau mỏi toàn thân, cứng cổ, há miệng khó và dễ sặc khi ăn uống. Khi vào bệnh viện tuyến dưới, ông L. đã trong tình trạng nguy kịch, phải đặt nội khí quản trước khi chuyển tuyến.

Bệnh nhân đang được cấp cứu tích cực. Ảnh: BVCC.

Thạc sĩ, bác sĩ Trương Tư Thế Bảo - Khoa Cấp cứu cho biết khi cấp cứu, ông L. gồng cứng toàn thân, tăng trương lực cơ nặng, chỉ số viêm và bạch cầu đều tăng. Vết thương ở gót chân đã khô nhưng chính là "đường vào" để vi khuẩn uốn ván xâm nhập, nguy cơ tử vong cao.

Theo bác sĩ, nhiều người vẫn cho rằng chỉ bị đinh gỉ hoặc sắt thép hoen gỉ đâm mới mắc uốn ván. Thực tế, vi khuẩn Clostridium tetani tồn tại phổ biến trong đất, cát, bụi bẩn và phân gia súc, gia cầm. Chúng có thể xâm nhập qua vết thương hở, từ vết gai đâm, trầy xước, ngã xe cho đến vết gà mổ.

Việc chỉ rửa vết thương bằng nước sạch không đủ để loại bỏ nha bào uốn ván mà cần tiêm vắc-xin hoặc huyết thanh kháng uốn ván (SAT).

Bệnh truyền nhiễm cấp tính này có tỷ lệ tử vong từ 10% đến trên 50%, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền. Điều trị một ca uốn ván nặng thường kéo dài, đòi hỏi hồi sức tích cực, thở máy và chi phí có thể lên tới hàng trăm triệu đồng.

Bác sĩ Bảo khuyến cáo người dân không nên chủ quan với bất kỳ vết thương hở nào, dù rất nhỏ. Những người chưa tiêm phòng đầy đủ, không nhớ lịch sử tiêm chủng hoặc đã nhiều năm chưa tiêm nhắc lại cần đến cơ sở y tế để được đánh giá nguy cơ và chỉ định tiêm phòng phù hợp.

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