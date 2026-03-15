Sáng nay, tại Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia chia sẻ với báo chí về tiến độ bầu cử trên cả nước.

"Lúc 7h sáng nay, đồng loạt các điểm bỏ phiếu tiến hành khai mạc, trong đó, Gia Lai và Tây Ninh có đơn vị bỏ phiếu sớm từ 5-6h, như Gia Lai có hơn 1.000 điểm khai mạc sớm. Không khí hôm nay đúng là ngày hội non sông. Cử tri hồ hởi, phấn khởi đi bỏ phiếu bầu" - Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Lễ khai mạc được triển khai theo đúng hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia, thực hiện nghiêm túc thể lệ bỏ phiếu, kiểm tra hòm phiếu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chia sẻ với báo chí

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến 10h đã có 9 tỉnh đạt tỷ lệ cử tri đi bầu trên 50%, trong đó cao nhất là Lào Cai đạt gần 70%, nhiều nơi trên 40%. Tính chung cả nước, đến nay đã đạt 40% cử tri đi bỏ phiếu (hơn 30 triệu cử tri đã đi bỏ phiếu).

“Không khí ngày hôm nay thật sự sôi động. Tất cả lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo địa phương đều đã bỏ những lá phiếu đầu tiên cho cuộc bầu cử này tại nơi cư trú hoặc nơi công tác” - bà Thanh chia sẻ.

Phó Chủ tịch Quốc hội cũng thông tin thêm về trường hợp cụ Dương Thị Sáo (109 tuổi, ở đơn vị bầu cử số 4 xã Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị) đã gương mẫu đi dự lễ khai mạc và bỏ phiếu bầu tại địa bàn.

Một trường hợp đặc biệt khác, theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, là cử tri trẻ nhất đi bỏ phiếu bầu. Cử tri này là Phạm Minh Hoàng. “Có lẽ cử tri này sẽ không thể quên lá phiếu đầu tiên trong cuộc đời, như một phần thưởng tổ chức sinh nhật 18 tuổi vào một dịp đặc biệt như hôm nay”, Phó Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Theo cập nhật của Hội đồng Bầu cử quốc gia, một trường hợp đặc biệt khác là cụ Lê Trọng Ngữ (100 tuổi) và cụ Vũ Thị Yên (98 tuổi) - là 2 vợ chồng đã tới dự khai mạc và thực hiện quyền, nghĩa vụ bầu cử tại tổ bầu cử Đồng Trung, xã Quang Đồng, tỉnh Nghệ An.

Còn tại trung tâm báo chí của Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó chánh văn phòng thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Tạ Thị Yên đã thông tin về tình hình cử tri đi bầu trong hơn 2 tiếng qua.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương gửi về, trong sáng nay, cử tri rất phấn khởi, hào hứng đi bầu từ khi khai mạc, tỉ lệ cử tri đi bầu đến nay tiến triển rất tốt.

Đáng chú ý, tại các khu vực miền núi, vùng sâu, xa, khó khăn nhưng cử tri là đồng bào dân thiểu số đã tập trung rất sớm. Điều này khẳng định hôm nay thực sự là ngày hội non sông của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên thông tin sáng nay

Nhiều điểm bỏ phiếu ghi nhận cử tri đi bầu ngay từ đầu, nhất là sự tham gia tích cực, gương mẫu của các cử tri cao tuổi. Trong đó, ở điểm 2, khu vực bỏ phiếu số 12 xã Trung Thành (TP Hải Phòng) có cụ Lê Thị Nhật là cử tri 102 tuổi, cùng các thanh niên công nhân, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó là sự có mặt, tham gia rất trách nhiệm của cử tri trẻ tuổi - lần đầu cầm trên tay lá phiếu cử tri, cử tri là công nhân…

Với tiến độ cử tri đi bầu cho thấy đến nay, Cà Mau có 1 điểm đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu; Hà Tĩnh có 2 điểm đạt 100%; Lạng Sơn có 3 điểm đạt 100%; Lào Cai có 4 điểm đạt 100%; Nghệ An có 5 điểm đạt 100%; Tuyên Quang có 6 điểm đạt 100%; Thái Nguyên có 7 điểm đạt 100%; Vĩnh Long có 8 điểm đạt 100% cử tri đi bỏ phiếu.

Một số xã như Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có 100% cử tri đi bầu, đã hoàn thành số lượng cử tri.

Ở Đà Nẵng có xã Phú Thuận đạt 55,1%. Ở xã An Lạc của Bắc Ninh đạt 70,91% và Long Quảng của TP Huế đạt 77,38%...

Trước đó, tại trung tâm báo chí Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải - Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Hội đồng Bầu cử Quốc gia - cho biết tình hình bầu cử trong nhiệm kỳ này được triển khai với chất lượng ngày càng được nâng lên, thu hút đông đảo sự chú ý của các tầng lớp nhân dân.

Công tác chuẩn bị được tiến hành chu đáo, đúng pháp luật và thống nhất trong cả nước.

Vào lúc 6h30 sáng nay, tại các điểm bỏ phiếu, không khí đầy đủ, đông đảo nhân dân và các địa phương, các khu phố đến để khai mạc bầu cử.

Ông kỳ vọng cử tri lựa chọn đúng, trúng các đại biểu tiêu biểu vào các cơ quan dân cử ở các cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải phát biểu tại trung tâm báo chí

Ông Hải cho rằng các cơ quan thông tấn báo chí đã tập trung tuyên truyền và chỉ đạo đúng định hướng, đúng pháp luật và kịp thời đến nhân dân trong cả nước và có những thông tin đối ngoại về cuộc bầu cử các cấp lần này.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các phóng viên phát huy kết quả đạt được, tiếp tục phản ánh kịp thời, sinh động diễn biến cuộc bầu cử cũng như không khí nô nức, phấn khởi trên cả nước trong ngày hội non sông.