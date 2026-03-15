Từ sáng sớm, trong căn nhà nhỏ trên phố Trần Phú, cụ Đoàn Thị Thuận (sinh năm 1925) dậy sớm, chuẩn bị tươm tất cho ngày trọng đại này. Con cháu thuộc 4 thế hệ cũng tề tựu từ sớm tại nhà cụ Thuận để cùng đi bỏ phiếu bầu cử.

Cụ Đoàn Thị Thuận sinh ra tại tỉnh Thái Bình nhưng mồ côi sớm. Lúc lên 5 tuổi, cụ được người thân đón ra Hà Nội. Đến tuổi trưởng thành, cụ lập gia đình và sinh được 5 người con. Nhưng chồng mất sớm nên cụ phải một mình "gánh vác cả gia đình trên vai".

Bà Trần Thị Minh Thư (con gái thứ tư của cụ Thuận) nói rằng bà luôn tự hào về mẹ - một người phụ nữ hoàn hảo, thủy chung.

"Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng mẹ đã chăm lo cả năm người con chúng tôi được ăn học đầy đủ, đến nay tất cả đều có cuộc sống ổn định" - bà Thư chia sẻ.

Bà Trần Thị Minh Thư giúp cụ Thuận trang điểm thật đẹp trước khi đến điểm bỏ phiếu

Trước ngày bầu cử, cụ Thuận đã nghiên cứu rất kỹ thông tin của các ứng cử viên. Cụ mong muốn từ lá phiếu của mình chọn ra những người đủ đức, đủ tài để phục vụ đất nước phát triển trong kỷ nguyên mới.

Cụ Thuận cùng các con trong trang phục áo dài truyền thống

Cụ Thuận cho biết rất hạnh phúc khi một lần nữa được cầm trên tay lá phiếu cử tri, được lựa chọn người có tâm, có tài góp phần xây dựng đất nước

Khoác lên mình tà áo dài truyền thống, cụ bà 101 tuổi đến điểm bỏ phiếu

Cụ Thuận cùng 3 cô con gái trong ngày hội non sông

Cụ Thuận cầm trên tay tấm thẻ cử tri đến điểm bầu cử số 8 phường Ba Đình